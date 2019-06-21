Месть Филарета? Увольняют наместника монастыря, который не поддержал "собор"

Почетный патриарх ПЦУ Филарет распорядился уволить настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша).

При этом на его место он намерен поставить архимандрита Андрея (Маруцака), передает ВВС.

Отмечается, что настоятель Макарий отказался участвовать в так называемом "соборе" Киевского патриархата. При этом отец Андрей там был, и Филарет пообещал посвятить его в епископы.

Поэтому, в пятницу, 21 июня, группа людей во главе с отцом Андреем прибыла в монастырь рядом с Киево-Печерской лаврой и привезла два документа. Первый - приказ Филарета как Киевского патриарха об увольнении настоятеля Макария и назначение на его место архимандрита Андрея.

Отец Андрей пояснил, что поскольку Киевский патриархат продолжает существовать, то и монастырь продолжает находиться в его подчинении.

Указ об увольнении ВВС

Свято-Феодосиевский монастырь ВВС

"Ситуация такова, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил из-за того, что они хотят принадлежать ПЦУ", – сказал он.

Также он вызвал в монастырь полицию, чтобы те "зафиксировали факт рейдерства". При этом архимандрит Андрей добавил, что спор должен разрешиться в суде.

В свою очередь, Макарий пояснил: "Мы не идем в раскол и остаемся в ПЦУ. Епифаний утвердил меня уже наместником монастыря".

Отец Андрей ВВС

Архимандрит Макарий ВВС

Полиция в монастыре ВВС

Добавим, что на месте также присутствует бухгалтер монастыря, племянница Филарета Елена Денисенко.

На данный момент в самом соборе присутствовали десятки людей - представители обеих сторон. Также на месте есть несколько нарядов полиции, на улицы дежурят автобусы с правоохранителями.

Патриарх Филарет

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в Киеве на собрании бывшей УПЦ Киевского патриархата, состоявшемся по инициативе Почетного патриарха Филарета, отвергли Томос о Единой украинской церкви.

В ПЦУ ответили, что собрание, которое организовал Почетный патриарх Филарет, не может быть признано Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане.

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