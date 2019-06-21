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"Мерзость!" В Чернигове учителя не захотели "портить праздник" выступлением школьника с инвалидностью

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В Чернигове руководство местного лицея запретило своей ученице на выпускном вечере танцевать с парнем на инвалидной коляске.

Как сказано в сюжете "112 Украины", в учебном заведении посчитали, что такой танцевальный номер "испортит праздничную атмосферу".

"Нам сказали, что наш номер не подходит для этой сцены. Что будет скучно и это не уровень для выпускного вечера", – поделилась ученица Ева Шестак.

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Парень Даниил Гирчук добавил, что танцевальным номером хотел поздравить выпускников, но в лицее были против.

Отметим, что Ева и Даниил – единственная танцевальная пара в Украине в своем возрасте. Они уже получили "серебро" на соревнованиях в Украине и "бронзу" на международном танцевальном чемпионате.

Даниил Гирчук (по центру)

Даниил Гирчук (по центру)

cg.oblast.online

"Так не должно быть, мы идем в бой за Еву. Это недопустимо унижать так девчонку только потому, что она танцует с парнем на инвалидной коляске", – поделилась мама парня Ирина Гирчук.

Классный руководитель Евы объяснила, что парень учится в другой школе, а танец не подходит к формату праздника.

"Я объяснила, что это выпускной. Это должно быть празднично. Даже не знала, что она будет делать этот номер. Ведь это должен быть праздник, как-то феерично", – оправдывалась педагог.

Ева Шестак

Ева Шестак

vofund.org

В сети из-за данного инцидента разгорелись споры. Пользователи соцсетей обвиняли руководство лицея в некомпетентности, называя все происходящее "мерзостью" и "позором".

"Учитель и директор должны, взявшись за руки, уйти в закат. Навсегда. Мерзость", "Твари, от инвалидности никто не застрахован", "Обидно за детей", "Позор. Приговор прогнившей системе", – писали в сети.

"Мерзость!" В Чернигове учителя не захотели "портить праздник" выступлением школьника с инвалидностью
"Мерзость!" В Чернигове учителя не захотели "портить праздник" выступлением школьника с инвалидностью

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области на выпускном младшей школы №19 ребенку из приюта не дали сладостей из-за того, что ее родные не сдали деньги.

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Место
УкраинаЧернигов
Теги
детишколаскандал в школе
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Нова реХформована школа. Ги ги ги). Ребята, вы много не потеряли, растраиваться нечего,это того не стоит. Как и страна, где вам пришлось родиться. Она,страна,показала свое отношение к вам, и что вас в ней ждет. Лучшее что вы можете сделать- уедьте отсюда. Туда где вас оценят по достоинству. Удачи вам
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