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3 мая • обновлено в 22:47
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Мэра Черкасс поймали на двойных стандартах по поводу карантина

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Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко поймали на двойных стандартах по поводу карантина в Украине, введенного из-за пандемии COVID-19.

На это обратил внимание в своем Facebook журналист Алексей Братущак. По его словам, парадокс заключается в том, что когда в городе не было случаев заболевания коронавирусом, Бондаренко настаивал на введении жесткого карантина, зато на сегодня, когда зафиксировано около 300 больных – он его смягчает.

В частности, возмущение журналиста вызвала конкретная цитата из видео Бондаренко, снятого 1,5 месяца назад: "Обращаюсь к правоохранительным органам. Я попросил бы вас жестче действовать в данной ситуации. Время пришло. Потому что та демократия, которая происходит сейчас, она ни к чему хорошему не приведет. Вы видите события, которые произошли в Китае. Только жесткие меры карантина фактически победили эпидемию".

Анатолий Бондаренко

Анатолий Бондаренко

Скрин видео

"На момент записи этого видео в Черкассах не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавируса. На сегодня в области – более 300-т. Тогда мэр говорил о сложнейшей ситуации со времен существования всего мира. А сегодня – смягчает карантин. Парадокс, как изменился человек... Короче, никакой он не Герой. А так, очередной политический флюгер", – подчеркнул журналист.

"И еще. "Черкассы будут сопротивляться", – говорит мэр Зеленскому в очередном обращении. И вспоминает Хмельницкого и Шевченко. Патриот. Ага... А мог же повторить свой крылатое выражение с 2018-го: "Я сожалею, что я живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял". Хотя здесь надо порадоваться, что мэр Черкасс таки живет не при Сталине. Так как за его выходки расстреляли бы именно его", – добавил Братущак.

Позже Бондаренко объяснил, почему изменил свою позицию по карантину в области и решился начать его ослабление досрочно.

"Потому что я посмотрел, что происходит, ибо если вся страна идет на жестокий карантин, то вся! Без исключения для "велюров", "эпицентров" и "санахантов", – отметил Бондаренко.

При этом он заверил, что при принятии такого решения его поддержали как руководство области, так и население.

"Городской совет поддерживает, исполком поддерживает, жители города Черкассы поддерживают... Свое обращение я сегодня записывал в историческом месте – где Зеленский впервые сказал, что идет в президенты. На этой аллее множество людей гуляло, они выражали мне свою поддержку", – подчеркнул Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому за его жесткий ответ на преждевременное ослабление карантина в области.

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Автор
Марина Погорилко
Персоны
Анатолий Бондаренко Алексей Братущак
Место
Украина Черкассы
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Комментарии
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Худоба Николай
Худоба Николай
журналист Алексей Братущак - писать статейки - это не брать на себя ответственность. А мер решает вопросы и знает за что отвечает.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Худоба Николай, журнашлюх даже издание не указал в котором "серебряники" выдали.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Це виключно піар перед виборами. Цей мер вже натворив не на один рік в'язниці і питання у виборців до нього неабиякі. А так можна отримати славу фрондера, захисника міста etc. А насправді він його обскубує, як курку.
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Sokur Tanya
Sokur Tanya
Holub Bohdan, что олексей братущак вы придурки это я вам пишу с Александрии был в Черкассах всего два раза чистый город и люди приветливые, а теперь по сути почему вы богдан и олексей придурки да потому что когда начинался карантин мы его подерживали всей страной и это очевидно но пора с него выходить и это тоже очевидно но если вы это не видите то объяснять вам нет смысла по этому извините новыпридурки
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Laife Tetti
Laife Tetti
А реально, те, кто пишут...из Черкасс кто-то есть?
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Антик**п Олександр
Антик**п Олександр
Laife Tetti, я з Черкас. Я не знаю хто там що накрав, але Бондаренко для міста зробив більше, ніж всі мери до нього разом узяті. Цього ніхто не заперечить.
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