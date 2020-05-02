Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко поймали на двойных стандартах по поводу карантина в Украине, введенного из-за пандемии COVID-19.

На это обратил внимание в своем Facebook журналист Алексей Братущак. По его словам, парадокс заключается в том, что когда в городе не было случаев заболевания коронавирусом, Бондаренко настаивал на введении жесткого карантина, зато на сегодня, когда зафиксировано около 300 больных – он его смягчает.

В частности, возмущение журналиста вызвала конкретная цитата из видео Бондаренко, снятого 1,5 месяца назад: "Обращаюсь к правоохранительным органам. Я попросил бы вас жестче действовать в данной ситуации. Время пришло. Потому что та демократия, которая происходит сейчас, она ни к чему хорошему не приведет. Вы видите события, которые произошли в Китае. Только жесткие меры карантина фактически победили эпидемию".

Анатолий Бондаренко Скрин видео

"На момент записи этого видео в Черкассах не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавируса. На сегодня в области – более 300-т. Тогда мэр говорил о сложнейшей ситуации со времен существования всего мира. А сегодня – смягчает карантин. Парадокс, как изменился человек... Короче, никакой он не Герой. А так, очередной политический флюгер", – подчеркнул журналист.

"И еще. "Черкассы будут сопротивляться", – говорит мэр Зеленскому в очередном обращении. И вспоминает Хмельницкого и Шевченко. Патриот. Ага... А мог же повторить свой крылатое выражение с 2018-го: "Я сожалею, что я живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял". Хотя здесь надо порадоваться, что мэр Черкасс таки живет не при Сталине. Так как за его выходки расстреляли бы именно его", – добавил Братущак.

Позже Бондаренко объяснил, почему изменил свою позицию по карантину в области и решился начать его ослабление досрочно.

"Потому что я посмотрел, что происходит, ибо если вся страна идет на жестокий карантин, то вся! Без исключения для "велюров", "эпицентров" и "санахантов", – отметил Бондаренко.

При этом он заверил, что при принятии такого решения его поддержали как руководство области, так и население.

"Городской совет поддерживает, исполком поддерживает, жители города Черкассы поддерживают... Свое обращение я сегодня записывал в историческом месте – где Зеленский впервые сказал, что идет в президенты. На этой аллее множество людей гуляло, они выражали мне свою поддержку", – подчеркнул Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому за его жесткий ответ на преждевременное ослабление карантина в области.

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