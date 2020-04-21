Больницы переполнены: мэр Ивано-Франковска забил тревогу из-за эпидемии коронавируса в городе

В Ивано-Франковске, который входит в тройку лидеров среди украинских городов по количеству больных коронавирусом, городские медицинские учреждения почти переполнены.

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Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Руслан Марцинкив. По его словам, в случае заполнения всех койкомест в медицинских учреждениях, власти планируют разворачивать госпитали в общежитиях. Также, как отметил глава города, должны задействоваться районные медицинские учреждения.

По словам городского головы, всего 15 пациентов в городских больницах – в тяжелом состоянии. В течение Пасхальных праздников умерло 5 человек.

"Из них – у двух подтверждено коронавирус, а еще на троих результаты ждем. Статистика печальна. Поэтому еще раз призываю франковцев соблюдать карантин и не пренебрегать мерами безопасности", – добавил он.

Отметим, по состоянию на 21 апреля, в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 556 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Украине – 6125 случаев заболевания, 161 человек умер и 367 выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Ивано-Франковщине мужчина скончался от коронавируса из-за халатности семейного врача. Пенсионер умер по дороге из одной больницы в другую. Его до последнего обвиняли в симуляции.

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