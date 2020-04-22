"Почему не запаковали?" Мэр Ивано-Франковска приказал вывезти ромов и попал в скандал: все подробности

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал из-за требований вывезти из города представителей ромского сообщества. В Amnesty International обвинили его в дискриминации, а полиция уже открыла уголовное производство.

На еженедельном оперативном совещании Марцинкыв поручил полиции вывезти ромов из города в Закарпатье, но правоохранители не выполнили его в полной мере, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

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"Также цыгане, нет, вернее, лица цыганского пола. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Чего они дальше здесь?" – спросил Марцинкив.

"Что значит отказались? А чего не упаковали? Есть полиция. К следующему вторнику должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не упаковали и не увезли?" – заявил мэр.

В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что это является призывом к нарушениям прав этнической группы и призвали привлечь Марцинкива к ответственности.

"Заявления, прозвучавшие от мэра Ивано-Франковска, являются недопустимым нарушением прав человека, особенно если учесть, что это уже не первое подобное (дискриминационное) заявление главы города. Высказывания господина Марцинкива имеют признаки языка вражды и могут привести к разжиганию ненависти в отношении отдельных групп населения, особенно сейчас, во времена неопределенности и социальной напряженности", – приводит слова директора Amnesty International Украина Оксаны Покальчук агентство "Интерфакс-Украина".

Она добавила, что местная полиция должна руководствоваться законами "О национальной полиции" и "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", в которых четко прописан запрет на любые привилегии или ограничения, в том числе по признаку расы, цвета, кожи, этнического и социального происхождения и т.д.

Также коалиция ромских неправительственных организаций Украины обратилась к государственным и местным властям из-за слов мэра Ивано-Франковска, пишет местное издание zmina.info.

Они потребовали от Верховной Рады, Офиса президента и Кабинета министров дать оценку действиям Руслана Марцинкива и принять немедленные меры по предотвращению антиромских настроений.

В свою очередь полиция уже открыла уголовное производство по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальному или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также отреагировал на ситуацию.

"Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция – не карательная машина, господин председатель, Украина – не "совок", Франковск – не княжество!" – написал он в Twitter.

За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не "совок", Франківськ – не князівство! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 22, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Марцинкив в августе 2018 года обматерил футбольных арбитров.

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