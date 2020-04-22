Главная Новости
22 апреля • обновлено в 21:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Мэр Ивано-Франковска попал в международный скандал из-за ромов: все подробности

1.6т
Читать материал на украинском

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал из-за требований вывезти из города представителей ромского сообщества. В Amnesty International обвинили его в дискриминации, а полиция уже открыла уголовное производство.

На еженедельном оперативном совещании Марцинкыв поручил полиции вывезти ромов из города в Закарпатье, но правоохранители не выполнили его в полной мере, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Почему не запаковали?" Мэр Ивано-Франковска приказал вывезти ромов и попал в скандал: все подробности

slovoidilo.ua

"Также цыгане, нет, вернее, лица цыганского пола. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Чего они дальше здесь?" – спросил Марцинкив.

"Что значит отказались? А чего не упаковали? Есть полиция. К следующему вторнику должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не упаковали и не увезли?" – заявил мэр.

В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что это является призывом к нарушениям прав этнической группы и призвали привлечь Марцинкива к ответственности.

"Заявления, прозвучавшие от мэра Ивано-Франковска, являются недопустимым нарушением прав человека, особенно если учесть, что это уже не первое подобное (дискриминационное) заявление главы города. Высказывания господина Марцинкива имеют признаки языка вражды и могут привести к разжиганию ненависти в отношении отдельных групп населения, особенно сейчас, во времена неопределенности и социальной напряженности", – приводит слова директора Amnesty International Украина Оксаны Покальчук агентство "Интерфакс-Украина".

Она добавила, что местная полиция должна руководствоваться законами "О национальной полиции" и "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", в которых четко прописан запрет на любые привилегии или ограничения, в том числе по признаку расы, цвета, кожи, этнического и социального происхождения и т.д.

Также коалиция ромских неправительственных организаций Украины обратилась к государственным и местным властям из-за слов мэра Ивано-Франковска, пишет местное издание zmina.info.

Они потребовали от Верховной Рады, Офиса президента и Кабинета министров дать оценку действиям Руслана Марцинкива и принять немедленные меры по предотвращению антиромских настроений.

В свою очередь полиция уже открыла уголовное производство по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальному или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также отреагировал на ситуацию.

"Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция – не карательная машина, господин председатель, Украина – не "совок", Франковск – не княжество!" – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Марцинкив в августе 2018 года обматерил футбольных арбитров.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Ивано-Франковск
Тег
ромы
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
3
Смешно
1
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Значит воровать теперь это по национальному признаку?цигане никогда не живут честно они нация воров и кидал!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
активисты впишутся или нет?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги