Меня сегодня чуть не сбила машина. И не одна. И не только машина, а и автобус.

Решил вечером проветрить голову и пройтись пешком. Оделся, выхожу, а жена с улыбкой в след говорит:

- Яблочки купи!

Лёгкий путь - не про меня. Решил пойти пешком в супермаркет за городом. На машине до него всего 4 минуты ехать от моего дома.

Дорога с пос.Котовского до Ривьеры лежит через село Лески. Она там настолько узкая, что машина и автобус едва разъезжаются. Тротуара и обочины там нет - болото и грязь. И тут добавился ещё и я )

Почти каждая машина, которая ехала мне навстречу, будто специально старалась буквально сбить меня с пути, некоторые слепили дальним светом и сигналили. Меня объезжали в последние секунды. А порой мне приходилось самому отпрыгивать в сторону.

Хотелось было начать возмущаться, но проскользнула мысль, что меня попросту не замечают: чёрная обувь, темно-синие джинсы, горчичного цвета куртка и темно-серая шапка - ещё бы!

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До магазина я таки дошёл. Долго искал светоотражатели для пешеходов, но так и не нашёл. В отделе автотоваров были недорогие жилеты со спец.отражателями. Не пожалел денег и купил.

Иду обратно по той же дороге: никто не сигналит, сбавляют скорость, некоторые даже поворотники включают, объезжая.

Многим часто доводится ездить в тёмное время суток. Нередко из темноты выскакивают пешеходы в тёмной одежде и законно совершают свои манёвры по пешеходному переходу. Они не подозревают о том, что водитель за рулём в шоке от того, что заметил человека в последний момент.

Хорошо, что все водители вовремя меня заметили, а то проветривание головы затянулось бы надолго. А жилет ещё пригодится