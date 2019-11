"Недолго вам осталось!" Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала в социальной сети фото ремонта моста в Станице Луганской с флагами террористической "ЛНР".

Снимок появился на ее странице в Twitter и вызвал гневную реакцию украинцев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Недолго вам осталось", "Она что, слепая?", "Отвечай! Или ты только толкаться умеешь?", "Вы за это отвечать будете?", "Что это за триколоры?" – возмутились в комментариях.

"Я очень надеюсь, что вы не строите инфраструктуру для того, чтобы еще одно Приднестровье/Южная Осетия/Абхазия могло существовать. Как показывают флаги, пока ваш мост заканчивается в "ЛНР", а следовательно, на подконтрольной России территории. Я *действительно* надеюсь, что у вас есть более масштабный план за этим всем, что мы только что увидели", – отреагировал на пост Мендель немецкий журналист Юлиан Ропке.

After troops withdrawal the bridge is being built in Stanytsa-Luhanska. pic.twitter.com/lqc9uv0Fo4