Главная Новости
5 ноября • обновлено в 00:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Недолго вам осталось!" Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве

6.7т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала в социальной сети фото ремонта моста в Станице Луганской с флагами террористической "ЛНР".

Снимок появился на ее странице в Twitter и вызвал гневную реакцию украинцев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Недолго вам осталось", "Она что, слепая?", "Отвечай! Или ты только толкаться умеешь?", "Вы за это отвечать будете?", "Что это за триколоры?" – возмутились в комментариях.

Новости
"Никакая она не девочка": скандал с агрессивной Мендель дошел до суда
Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве

Скриншот

Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве

Скриншот

Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве
Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве
Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве
Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве
Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве
Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве
Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве

"Я очень надеюсь, что вы не строите инфраструктуру для того, чтобы еще одно Приднестровье/Южная Осетия/Абхазия могло существовать. Как показывают флаги, пока ваш мост заканчивается в "ЛНР", а следовательно, на подконтрольной России территории. Я *действительно* надеюсь, что у вас есть более масштабный план за этим всем, что мы только что увидели", – отреагировал на пост Мендель немецкий журналист Юлиан Ропке.

Мендель выложила фото с флагами "ЛНР": украинцы в бешенстве

Мендель разозлила украинцев фото с флагами "ЛНР"

Мендель разозлила украинцев фото с флагами "ЛНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото флагов "ЛНР", которые террористы повесили на мосту в Станице Луганской, несмотря на то, что его восстановление проводят за счет Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Юлия Мендель
Место
Украина
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
57
6
Смешно
1
Интересно
16
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я предлагаю храбрым обоссовцам собраться всем вместе и отправиться в станицу Луганскую сорвать флаги врага!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это флаги республик, которые вы сами и создали своим переворотом в 2014 году. Жрите теперь.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения