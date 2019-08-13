Медовый Спас: что ни в коем случае нельзя делать

Народные приметы на Маккавеев, или Медовый Спас, говорят о том, что в этот день нельзя громко разговаривать.

"Нельзя в этот день шумно праздновать, громко разговаривать. Пост все же – это момент единения с Богом". Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказала астролог Эфа Форина.

По ее словам, так как Медовый спас совпадает с началом Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа, это накладывает ограничения на рацион питания тех, кто постится. Традиционное постное блюдо – так называемые шулики, печенье, "которое сверху поливают медом".

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Видео с рецептом шуликов, выложенное на канале "Выпечка и кулинария" в Youtube, можно посмотреть здесь:

Эфа Форина также рассказала о том, что, согласно народным поверьям, после 14 августа было нежелательно купаться в водоемах. "Наши предки верили, что вода в этот период уже холодная и можно простудиться", – пояснила она.

Натюрморт с медом, иллюстрация Google Images

Особое место в праздновании Маккавеев отводилось маку. "В Медовый Спас собирали мак, его освящали и использовали для приготовления вкусностей, а также делали из него обереги от порчи и сглаза. Хозяйки обсыпали дома и подсобные помещения, а также повозки".

По словам астролога, 14 августа можно загадать желание с помощью меда. Во время праздничного ужина, который традиционно начинается с ложки меда, перед тем, как попробовать ее, необходимо мысленно подумать о том, что хотелось бы иметь. "И желание непременно исполнится", – пообещала Эфа Форина.

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