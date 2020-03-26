В Тернопольской области медики выдали тело мужчины, который скончался от коронавируса, в мешке и не объяснили родственникам как правильно захоронить его.

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Об этом рассказала дочь 68-летнего умершего Анна Полищук, передает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Она отметила, что из больницы позвонили ее сестре и сказали приехать со своим транспортом и гробом, чтобы забрать умершего. При этом тело вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь. Правда нести его к машине помогла медсестра.

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"Отец весил 100 кг. Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. Когда сестра звонила в больницу, ей сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности. А дальше гроб не могли в бус засунуть. Тогда уже звонила к главному врачу, а он посоветовал просить людей. Но все убегали. Лишь через 2 часа вышел врач в защитном костюме и помог гроб поставить в машину", – Полищук.

По словам женщины, люди в селе боялись даже выкопать могилу. Помог мэр Монастыриска, он нашел человека, который выкопал могилу.

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"Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельского совета и мой шурин. Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер", – отметила Полищук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области подтвердили уже 24 случая заболевания коронавирусом. Из них плюс 9 зараженных – только за последние сутки.

Всего число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 196. За сутки обнаружены 40 новых инфицированных. Пять человек скончались.

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