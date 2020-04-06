Украинцам не стоит самостоятельно проверяться на наличие у них коронавируса, покупая рекламируемые в интернете тесты отечественного или зарубежного производства.

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Медики предостерегают, что в таком случае человек, который действительно инфицирован COVID-19, умрет раньше, чем получит результат. Об этом в комментарии "КП в Украине" рассказал аллерголог и иммунолог Олег Назар.

"Помимо того, чтобы найти нормальный тест, еще нужно суметь его правильно и вовремя сделать. А специфические антитела в крови больного коронавирусом появляются не сразу. Антитело "М" – на 7-8-й день, а "G" – только на 14-15-й. Допустим, человек инфицировался вчера, антитела у него на момент использования теста еще не появились. И анализ стопроцентно покажет ошибочный результат: "Здоров", – пояснил медик.

Тес-системы на COVID-19 допускают до 20% ложноотрицательных результатов

Помимо этого, он подчеркнул, что важно и качество тестов, ведь они допускают до 20% ложноотрицательных результатов. Поэтому то, когда делать тест и как трактовать его результат, должен решать только доктор.

"Не выбрасывайте деньги на покупку такого теста. Если человек понимает, что заболевает, пусть обращается в больницу. Там вообще делается два теста – на грипп и коронавирус. Потому что клинические проявления схожи. Если тесты отрицательные, то есть разные варианты трактовки такого результата. Но это поймет лишь медик", – отметил иммунолог.

По его словам, иногда человек является носителем вируса даже без его клинических признаков: нет температуры и кашля. В таком случае, если он сам себе сделает анализ, то получил отрицательный результат и подумает, что здоров.

"Хотя на самом деле будет заражать других. Кроме того, если человека тестируют в медучреждении, ему дадут справку, официальный документ. А если протестировал сам себя, то он этим никому ничего не докажет. Лишь внесет больше путаницы и паники", – подытожил Олег Назар.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сумщине у трети человек, у которых подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, не было никаких симптомов этой болезни.

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