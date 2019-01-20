''Мчится циклон!'' Синоптик предупредила о резкой перемене погоды в Украине

В южных, восточных и центральных областях Украины в ночь на 21 января начнутся сильные снегопады.

О приближении циклона и погоде на ближайшие дни рассказала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

"И снова к нам мчится циклон! Уже сегодня вечером снег начнется в Одесской области, подтянется по линии Одесса-Харьков и охватит все, что вдоль этой полосы, до Винницкой, Черкасской, Полтавской и Киевской области. Остальные территории побудут в сухом воздухе", - написала она.

По данным синоптика, в ночь на понедельник и утром 21 января снег либо мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха, ожидаются на юге Украины, на востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы. На остальной территории без осадков.

facebook.com/tala.didenko

"В течение дня 21 января циклон сдвинется в восточном направлении, поэтому непогода продержится только в восточных областях, в Крыму и Приазовье. В большинстве областей будет доминировать сухая погода. Немного "осядут" морозы. Ближайшей ночью ожидается -12…-7, завтра днем ​​-7…-2 градусов. На юге Украины ночью -3…+2, днем ​​в понедельник 0…+4, в Крыму до +6", - сообщила Диденко.

"В Киеве 21 января ожидается сухая погода, разве что ближайшей ночью вероятен снег. В столице ближайшей ночью морозы окажутся мягче, -6…-4, завтра днем ​​-5…-3. На дорогах скользко", - отметила она.

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