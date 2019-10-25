Матери не пришли: в Горловке простились с детьми, погибшими в пожаре. Фото 18+

В оккупированной Горловке прошли похороны погибших в результате пожара в частном доме детей - Амины, Виталины и Кати.

Сообщает издание Остров. В Богоявленском соборе горловчане попрощались с детьми (чтобы посмотреть фото,доскролльте страницу доконца).

В этот день в городе объявили траур. Похороны взяла на себя так называемая "администрация" Горловки.

В Горловке попрощались с погибшими в пожаре детьми

Как сообщил подконтрольный "ДНР" "мэр" города Иван Приходько, матери девочек не пришли на их похороны.

Ужасная трагедия произошла 21 октября около полуночи. В огне погибли три девочки - Кононенко Виталина и Екатерина и Соколова Амина. Возраст девочек три, пять и шесть лет.

В полиции сообщили, что женщины ушли гулять, а детей оставили самих. Девочки нашли в квартире спички и стали играть, что привело к возгоранию.

Матери погибших детей

Похороны детей в Горловке

Похороны детей в Горловке

Похороны детей в Горловке

Похороны детей в Горловке

Как писал OBOZREVATEL, ранее в многоквартирном доме города Марьинка Донецкой области прогремел взрыв, унесший жизни двух человек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram