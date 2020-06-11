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11 июня • обновлено в 21:56
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Мать из Калифорнии объяснила риски ношения медицинских масок детьми

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Мать из Калифорнии призвала других родителей не надевать маски на их маленьких детей, так как те могут задохнуться.

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Как сообщает DailyMail, с соответствующим обращением выступила Ванесса Мадрид из Калифорнии. Она объяснила, что из-за масок возрастает риск удушья, а также распространения микробов, так как дети часто трогают лицо руками.

"Не надевайте маску на вашего ребенка. Дыхательные пути у детей меньше, поэтому через маску им еще сложнее дышать. Если маску надевать плотно, то возрастает риск удушья, а если посвободнее – то она не обеспечит нужную защиту", – заявила Ванесса.

Мать из Калифорнии объяснила риски ношения медицинских масок детьми

Мать из Калифорнии объяснила риски ношения медицинских масок детьми

Facebook Ванессы Мадрид

Она также отметила, что младенцы не смогут сами снять маску, если им будет трудно дышать, а дети постарше попросту сдвинут её вниз и начнут трогать лицо руками, что тоже повышает риски заболевания COVID-19 и другими вирусами.

Комментаторы под публикацией согласились с мнением женщины и отметили, что нужно быть достаточно безответственным, чтобы надевать на младенцев маски.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинские маски могут быть опасны для детей возрастом до двух лет.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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