Массово вымерли: на украинском курорте случилось жуткое ЧП

В Азовском море массово вымерли медузы-корнерот, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих.
Об этом в Facebook cообщила юрист Богдана Чернявская, опубликовав подтверждающие фото и видео с отдыха вблизи Геническа Херсонской области (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние", – отметила она.
Азовское море
azov-more.in.ua
На украинском курорте вымерли медузы
Facebook Богданы Чернявской
На кадрах видно, что на берег вынесло множество медуз, которые погибли. По словам Чернявской, из-за этого пляж был закрыт и отдыхающим запретили купаться из-за опасности для здоровья.
На украинском курорте вымерли медузы
Facebook Богданы Чернявской
На украинском курорте вымерли медузы
Facebook Богданы Чернявской
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отдыхающих на Днепре в городе Черкассы напугали медузы размером в 2-3 сантиметра. Они заполонили море также в Кирилловке Запорожской области.
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