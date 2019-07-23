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Популярный курорт Украины атаковали медузы. Видео

4.3т Читать материал на украинском

На популярном украинском курорте Кирилловка Азовское море у побережья заполонили медузы.

Началось "нашествие" в начале июля, после чего последовала вторая волна. Это значительно испортило отдых пляжникам. Видео с Федотовой косы поделились в YouTube отдыхающие.

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"Кирилловка. Азовское море. К сожалению, медузы возвращаются. Их еще не так много как на днях показывали на побережье Израиля, но все же есть. Лично мне они не мешают, но есть люди, которым они доставляют неприятность", – прокомментировал видео автор.

Причиной появления медуз называют повышение концентрации соли в Азовском море. Из-за того, что оно стало более соленым, медузы начали миграцию из Черного моря.

Отметим, что медузы аурелия и синяя (корнерот) являются ядовитыми и могут ужалить человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, отдыхающих на Днепре в городе Черкассы атаковали медузы размером в 2-3 сантиметра, что вызвало панику среди украинцев.

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Место
Украина
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Сало Уронили
Сало Уронили
не иначе это как путинскими медузами и не назовешь. как тебе Roksalana Крым 8%
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