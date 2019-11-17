Маркив защищал Украину в самые тяжелые времена, и мы не оставим его на произвол судьбы – Геращенко

Страшный приговор, в 24 года лишения свободы, по решению итальянского суда получил боец Нацгвардии, участник АТО Виталий Маркив. Бойца с украинским и итальянским гражданством обвиняют в умышленном убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.

Пока же защита нацгвардейца готовится к подаче апелляции. Адвокаты уверены – приговор был не правовым, более того, замечены многочисленные нарушения процессуальных норм и норм, гарантирующих права Маркива в соответствии с действующим итальянским и международным правом.

Во второй части интервью OBOZREVATEL пообщался с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко и украинскими адвокатами нацгвардейца Александром Чебаненко и Леонидом Топалом о доказательной базе невиновности Маркива и планах защиты о его освобождении. Первую часть читайте здесь.

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– Во время нашего разговора вы постоянно повторяете, что приговор Маркиву абсолютно незаконный и его вина доказана. Так как так получилось, что суд присуждает ему 24 года за решеткой, когда даже прокуратура просила 17 лет?

– А.Ч.: К сожалению, это особенность суда присяжных, когда они работают не по отдельности, а в паре с профессиональными судьями. Сейчас я говорю не о конкретной ситуации с приговором Маркиву, а в целом, потому что мы изучали сами аспекты работы такого плана.

Виталий Маркив "Радио Свобода"

В данном же случае, во-первых, суд проходил в родном городе убитого журналиста Роккелли, присяжные – также жители этого городка, на судебные заседания приходило много местных жителей, а СМИ очень активно освещало это событие. Во-вторых, присяжные, работая вместе с судьями, часто испытывают на себе определенное давление. Просто, как не специалисты, они прислушиваются к профессиональному мнению судей.

И как показывает мировая статистика, когда аналогичные дела рассматриваются в одном случае, судом присяжных вместе с судьями, а во втором – только присяжными, то в последнем приговоры выносятся гораздо гуманнее. Конечно, все эти сравнения условны, но все равно это надо иметь в виду. И мы ни в коем случае не обвиняем итальянский суд в том, что там что-то было незаконным. Мы говорим, что сам приговор был не правовым, и мы на это имеем полное право, потому что есть определенные выводы специалистов по этому поводу.

– Л.Т .: Почему 24 года лишения свободы, если вина не доказана? Мы сейчас не рассматриваем в контексте конкретного вида доказательства. Если в целом, то те так называемые доказательства, которые заключены в вину итальянским судом, не доводят его вину вообще. Это должно быть опровергнуто, поскольку при задержании Виталия, он был лишен возможности защищаться от обвинения. А это основание для отмены приговора, и это судебная практика Европейского суда.

– А.Ч .: Это мы уже немного открываем будущие основы для обжалования. Но мы говорим о том, что вместе с нашими итальянскими коллегами будем обжаловать приговор по всем направлениям, как по процессу, так и по факту. Мы будем говорить как о том, что не было доказано самого состава преступления, так и то, что не было доказано, что именно это лицо совершило это преступление. Плюс, мы будем доказывать то, что были многочисленные нарушения процессуальных норм и норм, гарантирующих права господина Маркива в соответствии с действующим итальянским законодательством и международным правом.

– Л.Т.: Думается, что этот приговор вынесен по результатам. Не за доказанностью вины, а по результатам, которые произошли.

– А.Ч .: В данном случае обстоятельства, которые говорят о том, что с большой долей вероятности суд в основном учитывал эмоциональную составляющую, на которую влияла позиция местного населения и СМИ. Поэтому мы будем доказывать то, что в соответствии с нормами закона вина Маркива не доказана.

К разговору присоединился Антон Геращенко, который входит в штаб по освобождению Маркива на уровне заместителей министров трех министерств – МВД, МИД и Минюста. Он сразу же обозначил свою позицию относительно судебного процесса.

– Для Украины это принципиальное дело, потому что каждый, кто защищает Украину, должен знать, что его защитит государство. В 2014 году Маркив покинул свои будничные дела в Италии, приехал в Украину, был на Майдане в самые тяжелые дни и пошел воевать добровольцем, и мы не можем его оставить на произвол судьбы.

Антон Геращенко "Зеркало недели"

Когда его задержали в 2017 году, министр внутренних дел передал все необходимые документы итальянской стороне, касающиеся прохождения его службы в Национальной гвардии, в котором был подразделении и каким оружием он владел.

Если честно, то мы ожидали, что итальянское правосудие вынесет приговор на основе фактов, доказательств, а не домыслов. Поскольку в подразделении Нацгвардии им. Кульчицкого не было минометов, а общеизвестный факт, что господин Роккелли и господин Миронов погибли именно от минометного обстрела, то мы надеялись, что итальянский суд это примет во внимание. Но мы ошибались.

Маркива судил суд присяжных города Павии, откуда родом господин Роккелли. На суд давили медиа, на суд давило общество, и присяжные вынесли приговор, что господин Маркив виновный без каких-либо доказательств его причастности к самому убийству итальянского журналиста.

Вообще, уголовный процесс во всех демократических странах должен строиться на том, что есть убитый и подозреваемый, а между этим провести некий цепочку, чтобы определить, что сделал подозреваемый для того, чтобы убить жертву. Он должен был иметь или оружие, из которого стрелял и убил человека, или приблизиться к нему и ударить ножом, или еще чем-то.

Но суд, не имея никаких доказательств того, что Маркив имел какую-то причастность к минометам, своим решением указал, что он имел рацию и мог приводить огонь минометов. Так мы можем обвинять любого военнослужащего, который в тот момент был в радиусе нескольких километрах от места гибели Роккелли.

Мы понимаем, что итальянцы живут своей спокойной, тихой жизнью уже много лет, и присяжные совсем не понимали контекста того, что происходило в Славянске. А там происходила полномасштабная война, и господин Роккелли знал, куда он ехал.

Виталий Маркив "Радио Свобода"

Все телеканалы мира показывали, что там повсюду раздаются взрывы, там сбивают вертолеты, там стреляют из тяжелого вооружения. А в решении суда сказано, что господин Роккелли проснулся утром и спокойненько поехал городом, и вроде ничего не предвещало беды, а начался минометный обстрел.

У нас есть одино интересное видеодоказательство, которое опубликовано и приобщено к уголовному делу. По сути, это последнее видео, на котором Роккелли еще был жив. Его снял французский корреспондент, который остался жив после этого обстрела. Так вот, на этой записи четко слышны автоматные очереди, которые раздавались на расстоянии около 100 метров от журналистов. Что это означает для суда? Что рядом с местом, где они находились, какие-то вооруженные люди открыли огонь. И скорее всего, минометный обстрел начался именно по этим вооруженным людям.

Итальянские защитники Маркива говорили судье о том, что нужно разобраться, что это за выстрелы, и не был ли минометный обстрел следствием того, что стреляли именно по этим вооруженным людям.

Кстати, на видео видно, что сами погибшие Роккелли и Миронов прятались в кустах, то есть, даже если предположить, что обстрелы велись с нашей стороны, увидеть, что там было в кустах невозможно. Мина не выбирает куда ей лететь, за минуту 4 миномета выпускают от 30 до 50 мин по территории в несколько гектаров.

То есть, там были какие-то вооруженные люди, которые по кому стреляли. И минометный обстрел был спровоцирован, наверное, именно этим. Вот и все. Возможно обстрелы неизвестными из стрелкового оружием спровоцировали именно журналисты, они приехали на окраину города, и фактически оказались в зоне между боевиками и украинской армией.

И что интересно, Роккелли до того трагического дня около недели жил в Славянске, или даже больше. Нельзя сказать, что это был первый день его приезда, и он не знал, что происходит вокруг.

– Бывший глава МИД Павел Климкин говорил, что к такому сурового приговора Маркиву причастна Россия, согласны ли вы с таким утверждением?

– Вряд ли она влияет на сам суд, но то, что они развели огромноую систему пропаганды и лжи вокруг этого дела, то это так. А Италия, вместе с Венгрией, для России является одной из точек сопротивления, они имеют огромную поддержку еще с советских времен. Кстати, один из итальянских политиков, который приезжал на суд и выступал на суде против Маркива, представитель итальянской коммунистической партии. Он требовал осуждения Виталия.

– Какая сейчас проводится работа относительно международной поддержки и полноценного освещения украинской позиции по приговору Маркивув мире?

– В решении суда говорится, что господин Маркив, и еще кто-то с ним, намеренно хотели убить именно этих журналистов. Это глупость. И это уже касается собственно обвинения того, что государство Украина является военным формированием и занималась умышленным уничтожением гражданских лиц. Конечно, мы с этим не согласны, и сейчас делаем все для того, чтобы защитить Маркива в апелляционном суде.

Действительно, в решении суда указано, что Украина не приложила все усилия к расследованию этого преступления. Я не буду честным, если скажу, что доволен тем, как проводилось следствие. Поэтому сейчас мы активизировали свои силы и смотрим, что можно найти и понять, что же это был за обстрел, по кому он велся, кто были эти вооруженные люди, которые стреляли рядом с местом расположения журналистов.

В апелляционном же суде мы снова будем бороться за мнения присяжных и всего гражданского общества Италии. Для нас было неожиданностью, что в суде второй инстанции Маркива снова будет судить суд присяжных из шести человек и двух профессиональных судей. И сейчас мы ищем помощи наших украинских волонтеров, итальянских журналистов, блоггеров, которые могли бы показать, что судить нужно того, кто виноват.

Виталий Маркив "Радио Свобода"

Наши волонтеры очень много делают для того, чтобы привлечь внимание итальянцев к делу Маркива. Около 10 украинцев вступили в итальянское политическое движение "Итальянские Радикалы", по уставу в него могут вступать не только итальянцы, но и граждане других стран. Эта партия борется за свободу воли, свободу слова и справедливость. Они считают, что приговор Маркиву является угрозой для итальянского общества, нельзя так жестоко осуждать человека не имея доказательств, так как впоследствии так можно будет осудить любого гражданина Италии, которым Маркив, кстати, и есть.

Мы предложили украинским журналистам, чтобы они написали открытое письмо к своим итальянским коллегам, и также спросили, хотят ли они осудить козла отпущения, или разобраться в том, что происходит?

Мы считали, что доказательств невиновности Маркива с нашей стороны будет абсолютно достаточно для того, чтобы суд вынес законное решение. Но теперь мы будем задействовать все возможные механизмы в рамках действующего законодательства. В парламенте у нас создано межфракционное объединение "Free Markiv", в состав которого вошли 37 народных депутатов. Также есть межпарламентская группа дружбы Украина-Италия, и мы обратились к ее членам за помощью.

Мы также будем обращаться к украинским звездам эстрады и спорта, известные в Италии, чтобы они также поддержали украинского узника и донесли до итальянцев нашу позицию по поводу этого дела.

– Какая поддержка украинского президента Владимира Зеленского в этом деле?

– По моей информации, Зеленский провел две беседы с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, один из них телефоном, а второй во время встречи на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это была одна из ключевых тем, и президент обращался к премьеру с тем, чтобы итальянская власть следила, чтобы это было законным и справедливым решением.

Ответ итальянской же стороны сводится к одному, что у них независимая судебная система, поэтому они не могут на это влиять.

– Виталий Маркив имеет двойное гражданство? Есть ли механизмы передачи его в Украину, чтобы он здесь отбывал наказание?

– Как он лично рассказал мне, его мать уехала в Италию более 20 лет назад из Тернопольской области. Там она вышла замуж за итальянца и получила право получить гражданство Италии. После бракосочетания она также оформила и 15-летнего Виталия, как гражданина Италии.

И вот Маркив сказал, что он получил итальянское гражданство, но в душе считает себя украинцем. И матери говорил, почему она его не спросила, когда записывала в итальянцы. Сейчас он является и гражданином Италии, и гражданином Украины.

Но наша задача доказать невиновность Маркива в итальянском суде, а не думать о том, будет ли он сидеть за решеткой в Италии или в Украине за преступление, которое он не совершал.

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