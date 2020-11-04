Маркив возвращается в Украину: фото из самолета

Нацгвардиець Виталий Маркив, которого накануне оправдал апелляционный суд Милана, в среду, 4 ноября, возвращается в Украину.

Украинцы готовятся встречать земляка на родине. При этом те, кто сопровождают его в полете, делятся общими снимками с ним на свободе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Самолет, на борту которого военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив, вылетел из аэропорта Милана и взял курс на Киев! Гтовимся встречать", – анонсировали на странице НГУ в Facebook.

Фотографии с нацгвардейцем в самолете опубликовали в соцсети министр внутренних дел Арсен Аваков и Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, которые 3 ноября находились на финальном заседании итальянского апелляционного суда в деле по Маркиву.

"Украина, встречай своего Героя. Мы отправляемся домой", – прокомментировала Денисова.

"Через два часа будем", – добавил Аваков.

Известно, что встреча Виталия Маркива состоится на аэродроме Нацгвардии по ул. Медовая, 5а, в Киеве. После прилета нацгвардеец даст брифинг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива – его отпустили.

В сети появились первые кадры после выхода на свободу украинского нацгвардейца. Он вышел из тюрьмы с флагом Украины.

Виталий Маркив посвятил победу в миланском суде всем погибшим защитникам Украины.