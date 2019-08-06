Без срока годности и "целебного" чая: украинцев ждут перемены в магазинах

В Украине с 6 августа заработали новые правила маркировки продуктов. Информация на этикетках должна быть правдивой, а производитель обязан указывать все аллергены.

В чем суть новых правил и на что стоит обратить внимание – разбирался OBOZREVATEL.

Что заметит потребитель

На этикетках появится информация о веществах и добавках, которые могут вызвать аллергию. Информация должна быть четкой, шрифт понятным и на украинском. При этом перевод на другие языки производитель может делать по собственному желанию.

С теми же аллергенами – информацию об их наличии обязаны писать, выделяя ее контрастным с упаковкой цветом. При этом небольшое содержание ГМО могут не указывать.

Изменения коснутся и срока годности товара. Для скоропортящихся продуктов оставят маркировку "использовать до", а для всех остальных разрешат писать "минимальный срок годности". Это та дата, после которой продукт все еще можно употреблять, но он уже может изменить свои характеристики.

Какая маркировка:

если продукт хранится до трех месяцев, будут указывать только месяц и день (без года);

если продукт может храниться от 3 до 18 месяцев — укажут месяц и год;

если продукт хранится от 18 месяцев — только год;

На рыбе и мясе должны писать, размораживали ли их. Это якобы поможет не покупать продукты, которые из-за многократных заморозок и разморозок потеряли свои вкусовые характеристики.

Еще одно интересное нововведение – не придется платить за лед. В случае с замороженными продуктами, будет высчитываться реальный вес, без учета замороженного льда.

На каких продуктах могут не указывать срок годности:

свежие фрукты и овощи;

вина, ликеры и т.д;

напитки, которые содержат 10 и более процентов спирта;

хлебобулочные изделия и кондитерские изделия;

соль, сахар, уксус.

Запретят "врать" в этикетках (больше не будет "целебного чая" и йогуртов, которые "нормализуют пищеварение"). Более того, за такой обман будут штрафовать. Сейчас многие производители слишком злоупотребляют доверчивостью отдельных потребителей, по сути, выдавая обычные продукты питания аналогами лекарственных средств.

Ранее у нового закона нашли ряд изъянов и недоработок. Экспертов смущает такое понятие как “минимальный срок годности продукта”. По их мнению, это лазейка для того, чтобы “путать” украинцев, не прописывая конкретные даты производства и срока годности продукта.

Отдельное внимание уделяется и критике отсутствия маркировки ГМО, а также информации о процентном соотношении ингредиентов в продукте. Условно говоря, патоки в батончике может быть как 30%, так и 80.

Какие штрафы

В рамках новых правил вводятся и штрафы за неправильную информацию на этикетке товара. В принятом законе они составляют десятки тысяч гривен.

Если маркировка указана неправильно и это угрожает здоровью потребителя: для юридических лиц штраф – 111690 гривен, для ФЛП – 74460 гривен. Маркировка неправильная, но это не угрожает здоровью потребителя: для юрлиц – 18615 гривен, для ФЛП – 11169 гривен.

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Если производитель не указал наличие аллергенов в товаре: для юрлиц – 111690 гривен, для ФЛП – 74460 гривен. Информация написана непонятно, или вводит в заблуждение покупателя: штраф для юрлица – 55845 гривен, для ФЛП – 37230 гривен.

Производитель изменил информацию, не предупредив потребителя: штраф для юрлица – 55845 гривен, для ФЛП – 37230 гривен.

Стоит отметить, соответствующий закон был принят еще в декабре 2018 года. В начале 2019 года он был подписан 5-м президентом Петром Порошенко. На внедрение новых правил у производителей есть 3 года, все будет происходить поэтапно.

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