"Мариуполь российский или безлюдный": украинцы жестко ответили "мышебратьям" из России

На одном из российских пропагандистских сайтов появилась новость о том, что якобы жители украинского Мариуполя бегут из города, несмотря на стабильную экономическую ситуацию.

"Хорошо, что по соседству живет братский народ, который желает нам добра", - обратил внимание на публикацию с угрожающим заголовком "Мариуполь будет российским или безлюдным" журналист Денис Казанский в Twitter.

"Мариуполь будет российским или безлюдным" - пишет популярный российский сайт.



Хорошо, что по соседству живет братский народ, который желает нам добра pic.twitter.com/lzsg5n2KdM — Денис Казанський (@den_kazansky) 25 июля 2018 г.

В комментариях пользователи ответили россиянам.

"Мариуполь был, есть и будет украинским. Счастливым и прекрасным мирным городом в свободной и замечательной стране Украина!", "Влажные мечты свинособак о Мариуполе", "Дешевая калька на выражение 90-х: Крым будет или украинским или безлюдным", "Там люди помнят обстрелы от братушек", "Опять твари затевают братскую помощь, суки почву готовят", - пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты насмешили видео боя с "Правым сектором" на Донбассе.