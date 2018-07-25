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"Мариуполь российский или безлюдный": украинцы жестко ответили "мышебратьям" из России

1.6тЧитать новость на украинском

На одном из российских пропагандистских сайтов появилась новость о том, что якобы жители украинского Мариуполя бегут из города, несмотря на стабильную экономическую ситуацию.

"Хорошо, что по соседству живет братский народ, который желает нам добра", - обратил внимание на публикацию с угрожающим заголовком "Мариуполь будет российским или безлюдным" журналист Денис Казанский в Twitter.

В комментариях пользователи ответили россиянам.

"Мариуполь был, есть и будет украинским. Счастливым и прекрасным мирным городом в свободной и замечательной стране Украина!", "Влажные мечты свинособак о Мариуполе", "Дешевая калька на выражение 90-х: Крым будет или украинским или безлюдным", "Там люди помнят обстрелы от братушек", "Опять твари затевают братскую помощь, суки почву готовят", - пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты насмешили видео боя с "Правым сектором" на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Обстрел Мариуполя террористами" на Обозревателе.

Темы
Обстрел Мариуполя террористамиРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаМариуполь
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