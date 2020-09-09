Манипуляции на тему защиты окружающей среды не позволяют Украине развивать экологически "чистые" технологии, – эксперт ООН

Украина из-за манипуляций на теме защиты окружающей среды, теряет массу возможностей для развития. metallurgist.pro
Предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды не позволяют Украине эффективно использовать международную финансовую помощь, направленную на развитие экологически дружественных технологий. Такое мнение в ходе брифинга в Киеве высказал руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук, сообщает Униан.
Программа, которой руководит Кирильчук, поддерживает инновационные стартапы с экологически дружественными технологиями, которые предлагаются учеными или академиками, профильными институтами или просто студентами-изобретателями. По его мнению, развитие страны невозможно без всестороннего и постоянного использования нововведений, преобразования научных знаний в технологии, в частности, в сфере "чистых" технологий.
"Перед Украиной стоит задача развития инновационной экосистемы, включая поддержку инновационных стартапов, технологических парков и бизнес-инкубаторов, развитие инновационной инфраструктуры. Важным компонентом на этом пути является также сотрудничество с международными организациями и проектами технической помощи, такими как UNIDO, EBRD, NEFCO, USAID, GIZ и другие, как элемент усиления экосознания", – сообщил Кирильчук.
По данным, озвученным экспертом, Польша на развитие инновационной экосистемы получает до 1 млрд евро финансовой помощи, Китай – несколько миллиардов, а Украина - несколько миллионов, потому что неэффективно использует полученные средства.
"Международная техническая помощь – это небольшие средства. Это десятки миллионов евро, которые Украина ежегодно получает. Другое дело, как эти деньги используются. Можно использовать мировой опыт, а можно просто написать отчет, и часто так бывает. Представители государства должны подходить конструктивно и думать, что нужно сделать на перспективу, а не просто потратить средства", - сказал Кирильчук.
По его мнению, такая ситуация в конечном итоге ударит по конкурентоспособности украинского производителя: его вытеснят с рынка страны, где модернизации производства приделяют больше внимания.
"Помощь от ООН, UNIDO нужно использовать взвешенно и стратегически. Деньги позволят запустить механизм. Но хотелось бы более конструктивного сотрудничества с экологическим комитетом, с министерством. Сегодня ученые имеют разработки, но механизм коммерциализации так и не заработал должным образом", - отметил руководитель программы ООН.
При этом, по мнению президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмилы Цыганок, в Украине есть огромный потенциал в сфере экологизации, но поверхностные проблемы, которыми манипулируют политики накануне выборов, хайпуя на экотеме, отвлекают внимание от решения действительно важных проблем в сфере экологии.
"Сегодня важно за посторонними вещами не потерять возможности, которые есть. У нас много людей, проектов, которые реально готовы работать и формировать "зеленую" экологическую повестку дня. С одной стороны, нарастающее внимание к теме экологии - это хороший фактор. С другой стороны – это нарастающая в геометрической прогрессии возможность для манипуляций тех, кто под видом хороших намерений пытаются решить свои корыстные интересы. Особенно накануне выборов", - убеждена Цыганок.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Профессиональная ассоциация экологов Украины призвала политиков и общественных деятелей прекратить манипулировать экологической тематикой, отвлекая внимание от действительно важных проблем, требующих комплексного решения.
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