"Мама, я так боюсь!" Тамара Клых об ужасах заключения сына в России

Украинский политзаключенный Станислав Клых, который был задержан на территории России в 2014 году по обвинению в участии в Чеченской войне зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат, и в мае 2016-го приговорен к 20 годам лишения свободы, находится в крайне тяжелом состоянии. По сообщению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у мужчины серьезные проблемы с сердцем и почками.

Несмотря на это, украинец поддержал еще режисера Олега Сенцова, который объявил голодовку с требованием отпустить всех 64 политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, и уже почти месяц сам ничего не ест.

4 июля стало известно, что Станислав находится в психиатрической больнице.

О состоянии здоровья, условиях пребывания в тюремной камере и перспективах обмена украинского политзаключенного OBOZREVATEL поговорил с матерью Станислава - Тамарой Клых.

- Станислава перевели из тюрьмы в психбольницу по его желанию, как говорит российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Как все было на самом деле?

- Вы знаете, я российском омбудсмену вообще не верю, потому что он был в прошлом году в этой больнице, так он мне сказал: "Мама, я так боюсь туда снова попасть". Как он мог проситься?

Станислав Клих

Адвокату Роману Качанову Станислав рассказал, что ему дали какую-то бумажку подписать, но он не помнит, что это за бумажка. Так что, они написали, а он подписал, да и все. Качанов так и говорит, что, учитывая его состояние, он мог подписать все, что угодно.

- А видели, что именно подписал Станислав?

- Нет, адвокатам не показали, и встречи с ним не было, потому что у Стаса как раз был такой тяжелое состояние.

- Посещали его адвокаты или консул в психбольнице?

- Там была адвокат Екатерина Бурьян, и он ее вроде бы хорошо воспринял, и она со мной говорила по телефону.

Говорили они через решетку, рассказывала, что по Стасу видно, что наколотый, спокойный, но наколотый, и по глазам видно, и всему. Говорит, что с виду он вроде как ничего. Но она же не врач, чтобы делать заключения.

Заключение уже будут делать врачи. А там же такие врачи, когда ему было плохо, еще из Грозного, они писали, что с ним все хорошо.

В прошлом году, когда через два месяца после больницы мне удалось увидеться с сыном, он был очень худющий, у него рост 197 см, а весил тогда 70 кг, и весь в гнойниках был. А мне говорили, что он в хорошем состоянии, и лекарства все принимает, какие можно и нельзя. Тогда врачи мне дали одну зеленку и какой-то порошок, чтобы я ему раны смазала, все.

Мать Станислава - Тамара Клих

Сейчас адвокат спрашивала у врача, что же ему там колют, а врачи говорят, что они не должны об этом знать. Хотя по закону они должны адвокату сказать, что они ему колют.

- На сколько его положили в психушку?

- Адвокат говорит, что ничего не известно, на сколько его туда положили. Она еще будет пытаться туда зайти, если пропустят. А так туда никого не пускают. С консулом вчера разговаривала, он сделал запрос, чтобы его также допустили.

- Когда вы в последний общались с сыном?

- По телефону я с ним общалась 7 июня. До этого мы два раза заказывали разговор, и разговор никак не удавалась, тогда он все путано и смешанно говорил, даже с нами, и кричал что-то. Во второй раз его на минуту допустили и сразу забрали.

А вот 7 июня разговор состоялся. Вроде так и ничего, не тот Стас, но все же поговорить не смогли. Затем он отцу в конце сказал, что будет поддерживать других политзаключенных и будет голодать.

- Украинский омбудсмен Людмила Денисова, говорила, что у него ухудшилось состояние здоровья, из-за голодовки в том числе.

- Сколько он там находится. Год он вообще спал на полу, потому что эти раны, которые появились у него в психушке, так они же не давали ему спать.

- Одна из причин начала голодовки политзаключенных была в том, что условия их содержания в тюрьмах просто ужасны. Вам известны подробности?

- Вы знаете, он не первый раз уже за весь период, когда он в плохих условиях находился, голодает. Только это не афишировали ни консулы, ни адвокаты. В прошлом году перед психушкой он голодал 3 недели, а до этого и 20 дней голодовки было.

В Грозном говорил, так и пытки были, и что хотели то и делали. Здесь он особенно так не жаловался на персонал. Он видно старался уже более повиноваться, потому что иначе там не выжить.

В камере он все время находится один, это очень трудно. Зимы там холодные, он не мог выходить потому что очень замерзал. Его мало выводят на улицу, чего я не знаю. Представьте себе, без воздуха, очень маленькая камера, и круглосуточно ты один.

- Украинский омбудсмен Людмила Денисова недавно ездила в РФ, чтобы посетить украинских политзаключенных, и пыталась попасть к вашему сыну. Вы общались с Денисовой, что она рассказывала?

- В четверг, 5 июля, она со мной связывалась, и сказала сразу к ней обращаться, когда нужно. Она рассказывала, что пыталась попасть к Стасу, она надеялась, что к нему ее все же пустят, но не вышло.

Мы с ней разговаривали об обмене, и она согласна, что надо отдать абсолютно всех туда в Москву, а что там с ними будут делать, то это их дела.

Вот Рубан просится? Одтайте его в Россию, пусть возвращают наших ребят, ну чего наши дети умирают там, уже по 4 года и по 20 лет дали.

- Что касается перспектив обмена Станислава, с вами кто-то разговаривал на эту тему?

- Может это и не нужно афишировать, вот скажут мне, что моего отдадут, а другого не отдадут, так каждая мать своего сына переживает.

Конечно, родители политзаключенных все за одно говорят, что надо забрать тех, что плохо себя чувствуют. И Ирина Геращенко на том настаивает, что надо забрать хотя бы тех, кто в очень тяжелом положении. О Грибе говорили, потому что его сильно избили, и его надо забрать, и Сенцова, и Кольченко, у него с сердцем проблемы, и у Стаса с сердцем проблемы, с сердцем и почками.

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- Будете ли вы просить сына прекратить голодать?

- Я собираюсь к нему поехать, но консул говорит, что сейчас никакого смысла нет, потому что меня к нему не допустят, это возможно даже где-то в сентябре, если все будет нормально.

- Как поддерживают вашу семью украинские политики, связываются ли с вами, не забыли?

- С Порошенко были на встрече, он поддерживает, сказал, что будут делать все. Также могу отметить Геращенко - всегда волнуется о Стасе и о нас, вот меня и мужа клала в больницу.

Встреча президента Петра Порошенко с родственниками украинских политзаключенных

Из Министерства иностранных дел сейчас оплачивают нам адвокатов. И как обращусь, всегда помогут. И благодарна волонтерам. Они меня не бросают, всегда помогают, если бы не они, я не знаю, что бы делала.