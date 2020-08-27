Маленькая американка пыталась помешать холодной войне СССР и США: история и архивные фото Саманты Смит

Юная американка Саманта Смит прославилась на весь мир тем, что написала письмо советскому лидеру Юрию Андропову, выразив обеспокоенность угрозой начала ядерной войны между СССР и США. В 1982 году 10-летняя девочка попросила генерального секретаря ЦК КПСС разъяснить ей позицию советского государства.

Письмо и ответ на него опубликовала газета "Правда" – Андропов пригласил американскую школьницу посетить Советский Союз. OBOZREVATEL предлагает вспомнить о поступке маленького "посла доброй воли" и ее поездке летом 1983-го, во время которой она побывала в крымском лагере "Артек" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как все начиналось

В разгар холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, когда в Белом доме правил республиканец Рональд Рейган, а в Кремле – Юрий Андропов, за океаном были изрядно обеспокоены тем, чего ждать от нового лидера СССР.

Саманта Смит в 10 лет написала письмо лидеру СССР

Среди них и Саманта Смит из города Оберн (штат Мэн). Осенью 1982-го девочка прочитала в журнале Time Magazine статью об Андропове, который только недавно пришел к власти и, по предположению журналистов, представлял опасность для Америки, ведь при нем могла начаться новая война. Саманта спросила у мамы, почему его все так боятся, но при этом никто не спросит, действительно ли он собирается нападать на их страну. Женщина посоветовала дочери спросить у него самого, а та восприняла это серьезно.

"Мое имя Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я очень сильно волнуюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Вы собираетесь голосовать за начало войны или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь предотвратить угрозу войны? Вы, конечно, не обязаны отвечать на этот вопрос, но я хотела бы знать, почему Вы хотите завоевать мир или, по крайней мере, нашу страну. Господь сотворил землю, чтобы мы все вместе могли жить в мире и не воевать", – написала Саманта в письме Андропову.

Жизнерадостную Самантау очень волновало возможное начало войны между СССР и США

После известия о публикации ее обращения в советской прессе, Смит получила и ответ от самого секретаря ЦК КПСС. В нем он убеждал девочку, что в СССР все хотят мира, и позвал ее убедиться в этом лично.

"Мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на Земле. Так хочет каждый советский человек... Приглашаю тебя, если отпустят родители, приехать к нам, лучше – летом. Узнаешь нашу страну, встретишься со сверстниками, посетишь международный лагерь детей – в "Артеке" на море", – говорилось в письме советского лидера от 19 апреля 1983-го, которое американская школьница получила 26 апреля.

В СССР Саманта поехала с родителями

Поездка Саманты Смит как "посла доброй воли" в СССР

В июле 1983 года это событие было медиасенсацией, хотя некоторые и считал ее поездку своеобразным советским пиар-ходом. Вместе с родителями девочка прилетела в Москву и провела в СССР две насыщенные недели. В частности, были экскурсия в Кремль и мавзолей, встреча с космонавтом Валентиной Терешковой, посещение дворцов, театров, музеев и еще более незабываемые для самой Саманты три дня в детском лагере "Артек".

Летом 1983-го юная американка посетила лагерь "Артек" в Крыму

Недавно "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода) вспомнили историю визита Смит в "Артек". Впечатления девочки и воспоминания людей, которые провели с ней уикенд посреди лета проиллюстрировали архивной фотогалерей. Так, в аэропорту Симферополя гостю из Америки встречали дети из лагеря, а в самом "Артеке" – с караваем и танцами.

"Дорогой в "Артек" ребята вместе с аккордеонистом научили меня нескольким популярным песням, в том числе знаменитой "Пусть всегда будет солнце!" – ее мы пели на английском... Играл оркестр, и пионеры скандировали мое имя. Я обалдела и не могла произнести ни слова", – признавалась Саманта.

В Крым Саманта Смит прилетела из Москвы

В то же время подготовка к приезду девочки заставила руководство лагеря изрядно понервничать. Вожатая лагеря "Морской" Ольга Сахатова вспоминала, что новость о приезде Саманты Смит работников не порадовала.

В "Артеке" гостю из Америки встречали караваем и танцами

"Всех иностранцев и так в "Морской" возили каждый день. Мы только и делали, что лагерь драили, а тут еще такое внимание со стороны прессы ожидалась! Мы даже заочно называли девочку "Саламандра", так она нам заранее не нравилась", – говорила она.

На фото с дня встречи Саманты Смит можно увидеть плакаты с надписями: "Мы рады встретить тебя в нашем "Артеке", "Добро пожаловать, Саманта, в наш солнечный "Артек"

Форма "артековцев" Саманте очень понравилась, и девочка даже попросила оставить ее себе на память, что сильно озадачило вожатую – в соответствии с правилами лагеря, каждую "потерянную" вещь вычислили бы с ее зарплаты.

"Но я с этим мнением смирилась, девочка же была замечательная, я уже ее воспринимала не как "посла мира", а как мого "артековского" ребенка. Почему бы мне и не подарить ей форму, мы, мало кому должны? Но все как-то уладилось без моих благих порывов – дали форму", – вспоминала об этом Ольга Сахатова.

Саманте очень понравилась форма "артековцев"

Одним из самых ярких впечатлений для американской школьницы стало Черное море.

"Что с водой? Она соленая!" – удивлялась она, так как ранее была лишь на пресноводных водоемах.

В Крыму Саманта Смит впервые купалась в море

В "Артеке" Саманта сдружилась с ленинградской школьницей Наташей Кашириной. Правда, ее мама преподавала английский, поэтому в руководстве лагеря заранее решили "свести" девочек – для удобства американской гости. Подруги продолжали общаться даже после окончания смены.

Саманта с ленинградской школьницей Наташей Кашириной

Интересно, что в начале 1990-х Наташа вместе с Ольгой Сахатовой ездили в США в качестве вожатых в лагерь имени Саманты Смит, организованный матерью Джейн Смит. Там Каширина познакомилась со своим будущим мужем и впоследствии переехала жить в Калифорнию.

Воспоминания Саманты и ее трагическая судьба

Юной американке очень понравилась поездка в СССР, а в частности – детский лагерь. По ее словам, за три дня в "Артеке" она ни разу не чувствовала себя одинокой.

"Здесь было все: соревнования по плаванию, театрализованное представление на воде, смех, шутки, а под конец пионеры бросали в море своих вожатых. У меня появилось много друзей, среди них были ребята, которые английского не знали вовсе", – вспоминала она.

Наташа (справа) и Саманта на празднике Нептуна в "Артеке"

По рассказам девочки, советские дети расспрашивали ее о жизни в Америке, особенно – об одежде и музыке. Иногда по вечерам они говорили даже о войне и мире. Так Саманта узнала, что почти у каждого, с кем она познакомилась в лагере, во Второй мировой войне погибли родственники.

Позже американка удивлялась – если ей удалось подружиться с "артековцами", то почему не могут подружиться США и СССР?

Саманта вспоминала, что за три дня в "Артеке" она ни разу не чувствовала себя одинокой

"Если война может погубить все, самое главное – не воевать. Так я считаю", – говорила она.

Последний день Саманы Смит в "Артеке" пришелся на окончание очередной смены. Шествие, танцы, маскарад и фейерверки девочка назвала "грандиозным зрелищем" и удивлялась тому, что праздник заставил танцевать даже ее родителей.

Саманта с отцом, Артуром Смитом, в окружении детей и журналистов

Также Смит считала, что главным выводом из ее путешествия стало понимание того, что люди в мире не чужие, а похожи на соседей. Все впечатления и мысли она изложила в книге "Путешествие в Советский Союз", где заявила: "Они такие же, как мы!".

Саманта Смит в Америке

"Иногда я все еще волнуюсь, что следующий день станет последним на Земле. Но поскольку все больше людей думают о мировых проблемах, надеюсь, что скоро мы найдем путь к миру во всем мире. Возможно, кто-то покажет нам путь", – такими словами заканчивала свой рассказ о путешествии в СССР Саманта Смит.

В декабре 1983-го девочка совершила визит в Японию на Международный симпозиум детей. Ее стали приглашать сниматься в сериалах, а также на различные шоу, где юная американка проводила интервью с политиками.

После поездки в СССР к Саманте было приковано внимание СМИ

А уже через два года, 25 августа 1985-го, возвращаясь из Англии со съемок одного такого популярного шоу, 13-летняя Саманта с отцом разбилась в авиакатастрофе. В США они пересели на рейс местной авиалинии. Погода для полетов была неблагоприятная, и в условиях плохой видимости самолет не смог приземлиться на посадочную полосу и потерпел крушение – двое пилотов и шесть пассажиров погибли.

Через год после гибели Саманты, в 1986-м, в "Артеке" появилась аллея его имени. В Ялте же начал курсировать прогулочный теплоход "Саманта Смит". Правда, его судьба была нерадостной: сначала судно горело, а затем в российском предприятии "Крымские морские порты" решили продать его за ненадобностью

По официальной версии, трагедия произошла из-за ошибки пилота, а неофициально тех пор не утихали споры и выдвигались версии, мол, авиакатастрофа была подстроена советскими или американскими спецслужбами.

Мама же девочки Джейн Смит рассказывала, что поездка в СССР изменила ее дочь – Саманта повзрослела за одно лето. 25 августа 2020-го исполнилось 35 лет со дня смерти юной американки, которая стремилась помешать холодной войне СССР и США.

В "Артеке" Саманта сдружилась с ленинградской школьницей Наташей Кашириной

Подарки, которые вручили американской школьнице во время визита в СССР

Памятник Саманте Смит в городе Огаста (штат Мэн, США), установленный 22 декабря 1986 года. А также памятник девочке в Москве, правда, до этого времени его якобы снесли

Такое же фото в книге "Путешествие в Советский Союз" Саманта подписала "Artekevich Sigda!" – это фраза из песни "Артековская клятва" и на самом деле звучит как "артековец сегодня – артековец всегда"

В 2015 году на открытии выставки в память о Саманте Смит в музее штата Мэн Наталья Каширина-Росстон так вспоминала о лете 1983-го: "За три безумных дня, которые Саманта провела в "Артеке", мы узнали, что у нас много общего. Обе любили плескаться в море и нырять по хорошей галькой и ракушками, обе думали, что мальчики – шкодники, обе любили животных и не любили еду в столовой"

Ранее в интервью OBOZREVATEL известный российский политолог Дмитрий Орешкин рассказывал, что СССР не был равносильным противником Запада, а противостояние в духе "холодной ядерной войны" только создавало иллюзию глобального равновесия между ним с западным миром.

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