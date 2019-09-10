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11 сентября • обновлено в 00:18
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

"Натуральные" продукты в СССР

20.5т

Так, друзья — сегодня будет интересный пост про советские магазины.

Не знаю, почему — но до сих пор в среде любителей СССР весьма популярным остаётся миф о том, что в совке людей кормили качественными продуктами, которые к тому же были натуральными, и их всегда в любом количестве можно было купить в любом магазине. Якобы по сравнению с современными продуктами в СССР всё было натуральным, а полки просто ломились от товаров — такой хороший был выбор.

Разумеется, это не так. Никакого "хорошего выбора продуктов" В СССР не было все годы его существования, а для того, чтобы купить что-то более-менее сносное — люди были вынуждены отстаивать огромные очереди. Это, кстати, ставит крест на всех фантазиях о том, что якобы "СССР был страной справедливости и счастья" — как-раз таки именно в СССР в буквальном смысле слова "выживал сильнейший", который смог в очередях с боями добыть себе и своей семье продукты, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте мы посмотрим на то, как выглядела торговля продуктами в СССР и сравним её с сегодняшней.

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02. Для начала давайте посмотрим вот на такой снимок небольшого провинциального советского магазина, сделанный в шестидесятые годы — по мнению многих фанатов СССР, именно это время было "золотым веком" Союза — последствия войны уже преодолели, а "проклятая перестройка" ещё не началась.

Однако как можно увидеть на фото, никакого "товарного изобилия" в магазине нет — на полках можно увидеть тот самый кислый хлеб "кирпич" и несколько видов нехитрых консервов — в шестидесятые годы свежих фруктов и овощей было толком не купить, зато консервов вроде "завтрак туриста" на полках магазинов было довольно много — создавалось ощущение что вся страна вышла в большой поход за коммунизмом)

03. Где же советские граждане покупали свежие овощи и фрукты? Помимо овощных магазинов (где тоже редко бывал нормальный ассортимент), существовали также рынки и всеразличные точки выездной торговли. Вот этот снимок сделан в семидесятые годы, задолго до "проклятой перестройки" — торговая точка возле кинотеатра продаёт какие-то невзрачные яблоки, и за ними тут же выстраивается очередь. Думаю, в современном супермаркете вы даже и не посмотрели бы в сторону таких яблок, а в СССР это был ходовой дефицитный товар, который редко бывал в обычном магазине — за нормальными овощами и фруктами нужно было "побегать".

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04. И это очень важный момент, который нужно понимать во всей советской торговле — вы не могли просто так придти в магазин и уйти оттуда через полчаса с полным набором продуктов (как это происходит сейчас), это было невозможно в принципе. Да, с голоду вы бы не умерли — хлеб, кефир и какая-нибудь крупа были в каждом магазине, но если хотелось например мяса или нормальных овощей — приходилось либо стоять в длинной очереди (нередко — часами), либо бегать по рынкам, где выбор овощей/фруктов был получше, чем в магазинах.

05. Как, например, проходила торговля в мясных отделах советских магазинов? Время поставки нормальной колбасы или более-менее приличного мяса становилось известно покупателям, и нередко уже до открытия магазина возле него выстраивалась немалая очередь.

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06. Фанаты СССР пишут — "а зато в Союзе никто не голодал!". Да, действительно — хлеб и кефир можно было купить всегда, но долго ли вы протянете на одном хлебе, кефире и серых макаронах? А для того, чтобы купить что-то помимо хлеба и кефира, часто приходилось отстаивать огромные очереди — на фото очередь тянется за пределы магазина, а на переднем плане можно увидеть тот товар, который можно было взять без очереди — огромные баллоны с подсахаренной водой с добавлением лимонной кислоты под названием "березовый сок".

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07. Сами мясные отделы магазинов выглядели вот так. О том, чтобы мясо было расфасовано и свободно лежало на витрине холодильника (как это происходит сейчас) и речи быть не могло — его размели бы в две минуты. За мясом стояли длинные очереди, и лучшие куски доставались либо "блатным" (знакомым персонала магазина), либо просто тем, кто успел первый. Продавали мясо чаще всего вместе с тяжелыми костями (для увеличения продажного веса), а во всех мясных отделах в СССР висела схема разделки туши свиньи либо коровы — стоя в очереди, советские граждане прикидывали, какой кусок лучше взять.

08. Тем, кто по какой-то причине не успевал к завозу ценного продукта оказывался в очереди за мясом последним — доставалась одна шкура, кости и кусочки сала под названием "суповой набор". Это к вопросу "заботы о слабых" в СССР...

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09. С колбасой была примерно та же ситуация — время завоза колбасы становилось известным заранее, и её разбирали очень быстро, плюс немалую часть работники магазинов "распихивали по своим" — колбаса (особенно дефицитная сыровяленая) была отличной платой за услуги знакомым парикмахерам, сантехникам и зубным врачам.

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10. Более-менее свободно в колбасном отделе можно было купить такое — вареную колбасу сероватого цвета, с салом ("любительская") либо без сала ("докторская"). Никаких вам натуральных сырокопченых и сыровяленых колбас, никаких хороших сосисок, сарделек и колбасок к пиву, не говоря уже о вырезках, балыках и т.д. А ещё обратите внимание на цену — килограмм даже такой невзрачной колбасы стоит целых 3 рубля и 60 копеек — то есть, за среднюю советскую зарплату можно было купить всего 40-50 килограммов колбасы.

11. Ситуация с продажей птицы была такой же, никаких вам витрин-холодильников со свободной продажей — кур отпускали строго по очереди, часто не более 1-2 штук в одни руки (в зависимости от ситуации). Ещё на фото ниже можно заметить интересную деталь — в дополнение к обычным рычажным весам на прилавке стоят ещё и электронные — видимо, их добавили для того, чтобы было меньше "махинаций на дефиците", с рычажными весами можно было придумать много фокусов.

Кстати, на фото какие-то очень хорошие и редкие бройлерные куры, обычно советские куры выглядели несколько иначе — были измордованными, измочаленными, тощим, синюшными и часто продавались с остатками перьев — перья приходилось опаливать над горелкой газовой плиты.

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12. Подобные электронные весы стали массово внедряться в конце восьмидесятых годов, что уже многое говорит о советской торговле — видимо, руководстку многих магазинов надоели постоянные махинации продавцов, которые в рычажных весах то пружину растянут, то гирьку подложат — чтобы весы показывали больше, чем товар весит на самом деле, а разницу с привеса клали себе в карман.

13. Рыбный отдел. Тут та же ситуация, что и с мясом, и с колбасами, кто успел первый — разбирал лучшее, остальным доставались остатки. На фото слева — какие-то невзрачные замороженные хвосты минтая.

14. В самые последние годы СССР в магазинах и вовсе были полностью пустые прилавки. Это не метафора, смотрите сами — вот московский продуктовый магазин, сфотографированный в январе 1990 года.

15. А вот январь 1991 года, это тоже Москва, столица СССР.

16. Очень характерное фото из последних лет СССР — две витрины магазина полностью пустые, в витрине слева стоят те самые банки с подсахаренной водой с добавлением лимонной кислоты под названием "сок", на дальнем плане можно увидеть электронные весы, а в правом углу — схемы разделки мясных туш.

17. Ко всему вышесказанному следует ещё добавить, что торговля в советских магазинах даже с точки экономии времени была организована крайне неэффективно — часто покупатель стоял одну очередь, чтобы взвесить товар, затем стоял вторую очередь в кассу, чтобы выбить чек, и затем стоял третью очередь, чтобы по выбитому чеку получить взвешенный ранее товар.

Фото: Gettyimages.

Такие дела.

Ну что, вам ещё хочется в нищие советские магазины? Чтобы вы там купили)?

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Гастроном "Голодомор". )))))))))))))))
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Стасов Михаил
Стасов Михаил
Schaidenko Leonid, Этому хазарине за поносные высеры деньги платят жлобы, что тогда обокрали страну, а сегодня превратившие её в колонию. Чешет всякую фигню на тему, что нынче жить стало веселей и что чёрное, на самом деле белое с целью легализации украденного и надеждой, что не заметите, как стали нищими рабами у барыг
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Муркин Шура
Муркин Шура
Я знаком с директором мясокомбината, работал при совке, зарплата была у него менее 200 рублей!!!))) Как вы думаете, сколько в итоге не докладовалось мяса в калбасу при такой зарплате директора ????так как у рабочих было еще меньше!!!!))))
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Похоже я понял! Насрович в детстве голубом оказался невольным свидетелем как сосед трахал протухшей палкой ковбасы его у-родителей))))
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