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Макс Баринов
Макс Баринов
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Украинский паспорт в "ДНР" – это билет в свободу

1.5т

В соответствии с положением о паспорте гражданина "ДНР", он является основным документом, удостоверяющим личность физического лица, проживающего на территории "ДНР".

Прочитав это, можно чувствовать себя уверенно имея "эту бумаженцию" и знать, что ты защищен законами "республики".

Предоставляем вашему вниманию ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отказе в возбуждении уголовного дела по факту утери паспорта гражданина Украины!

Украинский паспорт в "ДНР" – это билет в свободу
Украинский паспорт в "ДНР" – это билет в свободу
Украинский паспорт в "ДНР" – это билет в свободу

Увидев, эти представленные документы, можно задастся вопросом, а зачем вам нужен украинский паспорт если у вас отдельная "республика"? Также данный гражданин категорически отрицает факт кражи и уверен в том, что он его потерял по собственной неосторожности. В этой истории есть несколько вопросов. Зачем гражданин Л. обратился в райотдел полиции "ДНР"? Почему полиция Макеевки рассматривает его заявление и проводит ПРОВЕРКУ по факту утери украинского паспорта?

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Ответ здесь только один – украинский паспорт нужен и никуда без него! По информации жителей "ДНР" в любом государственном учреждении требуют украинский паспорт.

Статья, по которой гражданина "ДНР" пытались осудить за утерю украинского паспорта:

Украинский паспорт в "ДНР" – это билет в свободу

Подытожив этот факт можно с уверенностью сказать, что все граждане так называемой "ДНР" хранят украинские паспорта как билет, который может вернуть их в нормальную жизнь на свободной, европейской, украинской земле.

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Автор
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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
паспорт ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Новороссии, украденной коммунистами для УССР, быть! Никогда уже дончане не окажутся в нищей хуторской большевистской укро-оккупации!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Рышпублиге- пшик,фейк,созданный кремлём.сегодня есть- завтра нет.
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