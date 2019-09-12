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12 сентября • обновлено в 16:27
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Генерал устроил разборки, у наемников "ДНР" истерика

13т

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. В дальнейшем она стала курировать террористические организации "Л/ДНР". Много уже было сказано о деятельности в этих недогосударствах и жизни в них. Давайте разберём еще одну наболевшую тему: “российские кураторы на Донбассе”. Сразу предупреждаю, вся информация взята из рассказов террористов в социальных сетях.

Скрин-шот

Скрин-шот

Недавно в "ДНР" приехал очередной российский генерал по фамилии Федоров (позывной "Фокусник") и устроил разбирательство по поводу применения безосновательного открытия огня по позициям вооружённых сил Украины. Он открыто заявил бойцам "ДНР", что у него в ВСУ есть однокашник (ещё с советских времен), с которым он постоянно общается, и тот ему жалуется, что подразделения "ДНР” постоянно провоцируют украинских военнослужащих. То есть российский генерал верит своему украинскому другу больше, чем наемникам! Это заявление вызвало истерику в их рядах – такую историю поведал один из членов антиукраинской группы в Telegram "Терем-теремок".

Дальше еще интересней, пользователи уточняют, что террористы "ДНР" понимают сложность ситуации, запрет на ведение боевых действий. Но некоторые российские паркетные генералы, никогда не бывавшие близко к передовой, вызывают в подразделениях наемников настоящую ненависть и злобу. Они относятся к вооруженным силам "ДНР" как к отбросам и полным тупицам.

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Прочитав эту информацию, можно получить очень много ответов на вопросы, а есть ли там российские военные, какая обстановка в рядах террористов? Подводя итог, можно сказать что люди, живущие в "ДНР" уже не скрывают помощь РФ как гуманитарную, так и военную и присутствие русских генералов или офицеров.

Сами наемники устали от окопной войны и хотят активизации боевых действий. Только кому это надо? Русские паспорта выдают, "народная власть ДНР" крутит бизнес, всех все устраивает, только лишь недовольны патриоты русской весны. Только кому нужно ваше мнение!?

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Украина Донецк
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Новости ДНР Новости Донбасса Новости России ДНР террористы "ДНР" война
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А що йому синяків слухати??
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ничего нового,дыровцы всегда были убойным мясом и отбросами для своих кремлёвских хозяев.
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
"Они относятся к вооруженным силам "ДНР" как к отбросам и полным тупицам." - так, а что здесь неправда? отбросы и есть.
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