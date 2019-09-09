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10 сентября • обновлено в 08:24
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Пушилин взялся за детей, это уже полное сумасшествие

10.6т

В эти выходные 7 и 8 сентября под патронатом главаря "ДНР" Дениса Пушилина проходил "Донбасс патриот трофи", чемпионат по преодолению бездорожья на полноприводных автомобилях, специальных внедорожных мотоциклах и квадроциклах. Это мероприятие было приурочено к "Дню освобождения Донбасса от немецких захватчиков" и проводилось в с.Благодатное Амвросиевского района. Прочитав план мероприятия вроде бы нечего удивительного, соревнование, выступление рок-групп "ДНР", гости с России, ночная дискотека.

"ДНР"

"ДНР"

Но тут в сети всплыло видео, на котором гражданин России Алексей Муратов — руководитель центрального исполкома "Донецкая республика" с детьми читает присягу на верность главе государственного образования Д.Пушилину.

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"Пять лет ДНР – растем вместе с республикой!"

На кадрах видно, как стоящие с факелами дети повторяют клятву: "Клянусь я честью и душой республике служить. Клянусь всем сердцем и судьбой командой главы быть. Клянусь, что сделаю я все, чтоб Донбасс великим возродить. И в сердце у меня Россия — в Украину не вернусь".

Не знаю кто придумал текст клятвы, но честное слово это уже полное сумасшествие. Внушать детям идеологию недогосудартва и скорый путь вхождения в состав России, на такое мог пойти только "наш любимый главарь Пушилин".

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса Новости России пропаганда
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
хоxлы давно должны исключить из своего лексикона такие слова как "присяга, честь, достоинство, совесть, Родина..." и т.п. По какелятски это помаршировать зигуя по городу с теми же факелами, поверещать поцриотично и.... разбежаться по другим странам!)))
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Журба Валентина
Журба Валентина
факелы никто не заметил??!!!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Интересно получается - теперь эти дети, после того, как эрэфия всунет разрушенный "дамбас" обратно в УКРАИНУ, автоматически станут предателями, нарушившими присягу и с этим чувством будут жить всю оставшуюся жизнь... Это же надо так ненавидеть своих соплеменников, которых московиты называют "одним с собой народом и их детей тоже! Да уж - вот поистине звериный оскал так называемых "асвабадителей".
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Gordon Yury
Gordon Yury
Журба Валентина, К сожалению обязательно найдутся взрослые, которые напомнят...
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Журба Валентина
Журба Валентина
Gordon Yury, как только вернутся, почувствуют себя нормальными тинейджерами и пойдут слушать рэп и тусить в клубах девочками!
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