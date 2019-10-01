В интернет сети сейчас активно обсуждаются политические вопросы, но давайте немного отойдем от темы и поговорим о наболевшем. Что делать людям, если жизнь в "ДНР" пошла под откос и не видно ни конца, ни края? Можно начать принимать наркотики. Это один из самых действующих способов побороть скуку или отвлечься от тревог.

Листая страницы донецких телеграмм-каналов, можно найти любой дурман, начиная с обычной травки и заканчивая элитными таблетками.

Наркотики в "ДНР"

Цены стартуют от 500 российских рублей и до того момента, пока у вас не закончатся деньги, так как привыкание к этому развлечению гарантировано. Таких сообщений очень много, даже можно сказать больше, чем самих покупателей.

Начитавшись таких сообщений, можно просто обалдеть от возможностей донецких наркодилеров. На фото ниже, представлен один из самых популярных наркотиков в мире "Амфетамин", также он имеет очень много разновидностей. Самые распространённые из них это – "метамфетамин или альфа".

Наркотики в "ДНР"

С целью подтверждения всего, про что написано выше, представляю еще переписку в чате донецких наркоманов или просто каких-то слабоумных.

Наркотики в "ДНР"

Честно говоря, эта ситуация конечно не новость, но это очередной факт подтверждения, того что "ДНР" – это всего лишь бизнес, на котором делаются огромные деньги. Люди, которые там живут и верят в “идеологию русского мира”, всего лишь марионетки в руках Кремля.

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