Главная Новости
1 октября • обновлено в 16:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Макс Баринов
Макс Баринов
Блогер Все статьи автора

Наркотрафик в "ДНР": можно обалдеть от возможностей наркодилеров

5.7т

В интернет сети сейчас активно обсуждаются политические вопросы, но давайте немного отойдем от темы и поговорим о наболевшем. Что делать людям, если жизнь в "ДНР" пошла под откос и не видно ни конца, ни края? Можно начать принимать наркотики. Это один из самых действующих способов побороть скуку или отвлечься от тревог.

Листая страницы донецких телеграмм-каналов, можно найти любой дурман, начиная с обычной травки и заканчивая элитными таблетками.

Наркотики в "ДНР"

Наркотики в "ДНР"

Цены стартуют от 500 российских рублей и до того момента, пока у вас не закончатся деньги, так как привыкание к этому развлечению гарантировано. Таких сообщений очень много, даже можно сказать больше, чем самих покупателей.

Новости
Интимная жизнь политической элиты "ДНР"

Начитавшись таких сообщений, можно просто обалдеть от возможностей донецких наркодилеров. На фото ниже, представлен один из самых популярных наркотиков в мире "Амфетамин", также он имеет очень много разновидностей. Самые распространённые из них это – "метамфетамин или альфа".

Наркотики в "ДНР"

Наркотики в "ДНР"

С целью подтверждения всего, про что написано выше, представляю еще переписку в чате донецких наркоманов или просто каких-то слабоумных.

Наркотики в "ДНР"

Наркотики в "ДНР"

Честно говоря, эта ситуация конечно не новость, но это очередной факт подтверждения, того что "ДНР" – это всего лишь бизнес, на котором делаются огромные деньги. Люди, которые там живут и верят в “идеологию русского мира”, всего лишь марионетки в руках Кремля.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Темы
наркотрафик Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
Новости России война
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
6
8
Смешно
9
Интересно
13
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Журба Валентина
Журба Валентина
НА Донбассе и до войны с этим делом уже была катастрофа, количество нариков зашкаливало, особенно в депрессивных городах. Через Донбасс идет на РФ т.н Золотой путь - один из самых мощных мировых наркотрафиков Что там теперь творится - представить страшно
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Журба Валентина, ніякого ж контролю
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Соринку хотел написать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Что же мы за люди такие?! В чужом глазу спинку видим, в своем бревна не замечаем!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel