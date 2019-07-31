Экономическая блокада "ДНР" это меры, направленные на временное полное прекращение транспортного сообщения между государством Украина и временно оккупированной Россией Донецкой и Луганской областями.
Начиная с 2014 года на территорию "ДНР" не делаются поставки украинских продуктов и товаров первой необходимости. В связи с этим, Россия и Республика Беларусь решили занять эту площадку для сбыта своих дешёвых продуктов и контрафактной продукции. Данная ситуация очень выгодна действующей власти “республики”.
Контрабанда в "ДНР"
По личным договоренностям Дениса Пушилина с заместителем Министра доходов и сборов "ДНР" – руководителем Таможенной службы Городецким Орестом, происходит нелегальный ввоз контрафактной продукции. В связи с этим, особой популярностью в Донецке являются сигареты без акцизной ленты иностранного производства.
Вроде бы ничего страшного, дешёвые сигареты, но что скрывается за этим добром никто даже не догадывается! Если эта продукция какого-нибудь подпольного цеха, где сырье берется неизвестно откуда и потом делают табачную смесь с добавлением неизвестных ингредиентов, то тут недалеко и до беды.
Последствия отравлений некачественными табачными изделиями могут быть очень тяжелые. А поскольку ни один покупатель не знает, что ему могут подсунуть по дешевке, то в скором будущем можем ожидать большое количество “ходячих мертвецов”.
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