"Майдан соберется быстро": украинский писатель сделал предупреждение Зеленскому

Украинский писатель Василий Шкляр положительно оценил намерение президента Украины Владимира Зеленского идти во власть только на один срок. Однако он не исключил его свержения через Майдан в случае, если новый глава государства решится на какие-то антиукраинские шаги.

Такое мнение Шкляр озвучил в интервью для программы "Рандеву" с Яниной Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В тех условиях, в которых оказалась Украина, – имею в виду воровство, коррупция – президента надо менять постоянно, досрочно, не говорить: "Ой, это дорого". Люди так привыкли. Надо менять, менять и менять! И хороший шаг сделал этот новый президент, сказал, что идет на один срок", – сказал писатель.

Владимир Зеленский

"А вдруг мы увидим какие-то откровенные антиукраинские движения с его стороны – поверьте мне, Майдан очень быстро соберется. Уже не раз говорили: "Да нет, хватит Майданов, революция к добру не ведет". В Украине у нас Майдан должен быть узаконен в Конституции! Он вообще не должен расходиться. Как вот тогда – произошла революция – стоять, пока не будут приняты радикальные законы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шкляр предостерег украинцев от присоединения территорий России после возврата своих оккупированных земель. Он считает, что это погубит нашу страну, ведь Кремль мечтает перенести столицу РФ в Киев.

Ранее писатель сделал скандальное заявление о том, что оккупированный Донбасс – чужбина для украинцев, а аннексированный Крым никогда не был нашим. По его словам, жители Донбасса счастливы от того, что являются частью России. И это счастье не надо у них отбирать, жертвуя жизнями лучших украинцев.

Говоря о Крыме, он также подчеркнул, что полуостров не нужен Украине. По его словам, там много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России", а попытки "вернуть" эту территорию вызовут у крымчан лишь ненависть.

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