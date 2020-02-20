Появились неожиданные результаты опроса о Майдане

Около 23% украинцев считают Революцию Достоинства "антигосударственным переворотом".

Такие результаты продемонстрировал опрос соцслужбы Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы, который проходил с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Революция Достоинства РБК-Украина

45,5% украинцев назвали Революцией Достоинства те события, которые произошли в Украине в конце 2013 года – в начале 2014 года.

17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом". 13,7% респондентам было сложно ответить.

Скриншот

58,8% респондентов не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 38,9% респондентов, "скорее нет" – 19,9%.

Скриншот

37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% – антимайдан, 39,1% – не поддержали бы никого.

Скриншот

Указывается, что было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как писал OBOZREVATEL, 20 февраля в Киеве проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Небесной Сотни. Шесть лет назад, во время Революции Достоинства, произошел массовый расстрел протестующих силовиками.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!