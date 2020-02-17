Шестая годовщина Революции Достоинства: в Киеве почтут память Небесной Сотни

18-22 февраля Украина празднует победное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни. В 2014 году в эти дни в Киеве погибло почти сто человек, десятки пропали без вести, более тысячи были ранены и сотни – арестованы.

Ежегодно в Киеве и других городах страны в конце февраля проводятся траурные мероприятия в память о погибших революционерах.

Небесная Сотня

Годовщина Революции Достоинства – план мероприятий в Киеве

В Киеве в годовщину окончания Революции Достоинства планируется проведения ряда траурных мероприятий. Они запланированы как киевской и государственной властью, так и общественными организациями.

18 февраля, 19:00: Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне. Панихиду проведут в Михайловском соборе. После нее запланировано шествие, которое пройдет по маршруту: Михайловская площадь - улица Трехсвятительская - Европейская площадь - вулица Грушевского - Крепостной переулок - улица Институтская - аллея Героев Небесной Сотни.

20 февраля, 10:00: Шествие достоинства и Всеукраинское вече. Марш начнется в 10:00 в Крепостном проулке, откуда направится к храму Архистратига Михаила, где пройдет панихида по Небесной сотне. В 12:30 организаторы проведут вече на Майдане Незалежности, а в 14:00 – панихиду по погибшим в российско-украинской войне у Стелы Героев на Михайловской площади.

20 февраля, 11:00: Ангелы памяти-2020. Это уже шестая ежегодная, всемирная тихая акция. В память о Небесной Сотне киевляне собираются у верхнего входа на станцию метро "Крещатик" и развешивают белых бумажных ангелов на деревьях вдоль Аллеи Героев Небесной Сотни.

20 февраля, 14:00: "Благодарные за свободу". В колонном зале КГГА, при поддержке киевской власти и Национального музея Революции Достоинства, пройдет Концерт памяти Небесной Сотни, а также будут работать выставки, посвященные событиям революции.

Финал Революции Достоинства: расстрелы на Майдане и победа протестующих

18-20 февраля стали кульминацией Революции и самым кровавым ее периодом. За эти три дня режим Януковича руками спецназа "Альфы", бойцов Внутренних войск и милицейских отрядов особого назначения "Беркут" убил 77 человек, ранил более тысячи.

За все время Революции Достоинства по официальным данным погибло 106 человек

Объявив в центре Киева "проведение антитеррористической операции", силовики применили против протестующих боевое оружие и бронетехнику, подожгли Дом профсоюзов и несколько раз безуспешно штурмовали Майдан.

Все закончилось 20 февраля, в 22:17 – тогда Верховная Рада приняла постановление об "осуждении применения насилия, которое привело к гибели граждан Украины". Два дня спустя, в ночь на 22 февраля, из Украины сбежал президент Виктор Янукович – Революция Достоинства закончилась победой протестующих.

(Внимание, видео 18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. При этом он заверил, что эти дела не будут "похоронены".

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