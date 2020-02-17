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17 февраля • обновлено в 19:19
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Шестая годовщина Революции Достоинства: в Киеве почтут память Небесной Сотни

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18-22 февраля Украина празднует победное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни. В 2014 году в эти дни в Киеве погибло почти сто человек, десятки пропали без вести, более тысячи были ранены и сотни – арестованы.

Ежегодно в Киеве и других городах страны в конце февраля проводятся траурные мероприятия в память о погибших революционерах.

Небесная Сотня

Небесная Сотня

Годовщина Революции Достоинства – план мероприятий в Киеве

В Киеве в годовщину окончания Революции Достоинства планируется проведения ряда траурных мероприятий. Они запланированы как киевской и государственной властью, так и общественными организациями.

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18 февраля, 19:00: Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне. Панихиду проведут в Михайловском соборе. После нее запланировано шествие, которое пройдет по маршруту: Михайловская площадь - улица Трехсвятительская - Европейская площадь - вулица Грушевского - Крепостной переулок - улица Институтская - аллея Героев Небесной Сотни.

20 февраля, 10:00: Шествие достоинства и Всеукраинское вече. Марш начнется в 10:00 в Крепостном проулке, откуда направится к храму Архистратига Михаила, где пройдет панихида по Небесной сотне. В 12:30 организаторы проведут вече на Майдане Незалежности, а в 14:00 – панихиду по погибшим в российско-украинской войне у Стелы Героев на Михайловской площади.

20 февраля, 11:00: Ангелы памяти-2020. Это уже шестая ежегодная, всемирная тихая акция. В память о Небесной Сотне киевляне собираются у верхнего входа на станцию метро "Крещатик" и развешивают белых бумажных ангелов на деревьях вдоль Аллеи Героев Небесной Сотни.

20 февраля, 14:00: "Благодарные за свободу". В колонном зале КГГА, при поддержке киевской власти и Национального музея Революции Достоинства, пройдет Концерт памяти Небесной Сотни, а также будут работать выставки, посвященные событиям революции.

Финал Революции Достоинства: расстрелы на Майдане и победа протестующих

18-20 февраля стали кульминацией Революции и самым кровавым ее периодом. За эти три дня режим Януковича руками спецназа "Альфы", бойцов Внутренних войск и милицейских отрядов особого назначения "Беркут" убил 77 человек, ранил более тысячи.

За все время Революции Достоинства по официальным данным погибло 106 человек

За все время Революции Достоинства по официальным данным погибло 106 человек

Объявив в центре Киева "проведение антитеррористической операции", силовики применили против протестующих боевое оружие и бронетехнику, подожгли Дом профсоюзов и несколько раз безуспешно штурмовали Майдан.

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Все закончилось 20 февраля, в 22:17 – тогда Верховная Рада приняла постановление об "осуждении применения насилия, которое привело к гибели граждан Украины". Два дня спустя, в ночь на 22 февраля, из Украины сбежал президент Виктор Янукович – Революция Достоинства закончилась победой протестующих.

(Внимание, видео 18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. При этом он заверил, что эти дела не будут "похоронены".

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Автор
Игорь Никитин
Темы
Праздники Евромайдан
Место
Украина Киев
Тег
праздник
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
так уже минимум десяток к сотне не имеют ни какого отношения.липа ваша сотня
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ложь, п и з д e ж ь и пpoвокация ваш вонючий майдан и cкoтня
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Америка ваша кстати то же презентовала у себя фильм о Гидной революции - так что ждите поздравлений и все такое , увы
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