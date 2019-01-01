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Магнитные бури в январе-2019 в Украине: когда и как спастись

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После Нового года, в январе 2019-го, украинцев ждут несколько магнитных бурь, поэтому метеочувствительным людям нужно быть острожными .

Небольшие магнитные всплески возможны в начале месяца, с 3 по 6 января, а также ближе к концу – 25, 26, 30 и 31 числа.

Сильных магнитных бурь в январе 2019, к счастью, не ожидается.

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Магнитные бури

Магнитные бури

Несмотря на это, метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости, быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей. Рекомендуется воздержаться от принятия алкоголя, жирной, острой и соленой пищи.

В этот период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постараться избежать стрессов.

Также медики советуют пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи дали советы, как правильно себе вести во время магнитных бурь, чтобы они не вызвали серьезные проблемы со здоровьем.

Место
Украина
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