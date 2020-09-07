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Магнитные бури в сентябре: появился детальный прогноз

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Появился прогноз магнитных бурь на сентябрь

Появился прогноз магнитных бурь на сентябрь. s.inalmaty.kz

Практически на протяжении всего сентября магнитные бури не будут беспокоить Землю. Однако в конце месяца людям все же придется столкнуться с этим явлением.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца. Отмечается, что магнитная буря накроет нашу планету 27 сентября. Ей будет присвоен уровень G1 (слабая буря).

Прогноз магнитных бурь на 7-9 сентября.

Прогноз магнитных бурь на 7-9 сентября. Скриншот страницы

Кроме того 25,26 и 28 сентября в магнитосфере Земле будут наблюдаться колебания. Они характерны для дней, которые предшествуют магнитной буре и наступают сразу после нее.

В ближайшие же три дня, с 7 по 9 сентября, магнитосфера нашей планеты будет спокойной и без каких-либо завихрений.

Магнитная буря накроет Землю 27 сентября.

Магнитная буря накроет Землю 27 сентября. Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в период магнитных бурь следует быть особенно осмотрительными людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

  • Из-за колебаний в магнитосфере даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины.

  • Для того, чтобы не попасть под негативное воздействие этого космического явления, врачи советуют соблюдать 11 простых рекомендаций.

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УкраинаМагнитная буря
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