Магнитные бури в декабре 2020: когда самые опасные дни

Единственная магнитная буря в декабре 2020 года ожидается в субботу, 19 декабря. Кроме того, предвидится несколько небольших колебаний магнитосферы.

Так, по прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, незначительный всплеск магнитной активности ожидается в среду, 2 декабря. Активность его будет невысокой, но может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

В пятницу, 18 декабря, специалисты прогнозируют второй всплеск, за которым 19 декабря последует магнитная буря уровня G1 – (слабая буря).

Волнение магнитного поля Земли в этот день может повлиять на работу систем связи, поведение животных, состояние метеочувствительных людей, гипертоников и гипотоников, людей преклонного возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.

В период магнитных бурь люди могут жаловаться на головную боль, перепады давления, аритмию, шум в ушах.

Чтобы смягчить воздействие колебаний магнитного поля на организм, желательно в этот период отказаться от кофе, алкоголя, курения, острой, соленой и жирной пищи, исключить стрессовые ситуации.

Рекомендуется больше бывать на свежем воздухе (но не на открытом солнце), спать не менее 8 часов в сутки, пить достаточно жидкости (не менее 2 л в день), в том числе травяные чаи, делать зарядку, дыхательную гимнастику, принимать контрастный душ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года Сатурн и Юпитер сойдутся рекордно близко со времен Средних веков.