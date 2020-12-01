Магнитные бури в декабре 2020: когда самые опасные дни
Единственная магнитная буря в декабре 2020 года ожидается 19 числа
Буря будет слабой, но может сказаться на самочувствии некоторых людей
Чтобы избежать негативного влияния колебаний магнитного поля, следует соблюдать рекомендации врачей, такие как здоровый сон и отказ от вредных привычек, а также исключить стрессовые ситуации
Единственная магнитная буря в декабре 2020 года ожидается в субботу, 19 декабря. Кроме того, предвидится несколько небольших колебаний магнитосферы.
Так, по прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, незначительный всплеск магнитной активности ожидается в среду, 2 декабря. Активность его будет невысокой, но может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
В пятницу, 18 декабря, специалисты прогнозируют второй всплеск, за которым 19 декабря последует магнитная буря уровня G1 – (слабая буря).Чем опасна магнитная буря 19 декабря
Волнение магнитного поля Земли в этот день может повлиять на работу систем связи, поведение животных, состояние метеочувствительных людей, гипертоников и гипотоников, людей преклонного возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.
В период магнитных бурь люди могут жаловаться на головную боль, перепады давления, аритмию, шум в ушах.
Чтобы смягчить воздействие колебаний магнитного поля на организм, желательно в этот период отказаться от кофе, алкоголя, курения, острой, соленой и жирной пищи, исключить стрессовые ситуации.
Рекомендуется больше бывать на свежем воздухе (но не на открытом солнце), спать не менее 8 часов в сутки, пить достаточно жидкости (не менее 2 л в день), в том числе травяные чаи, делать зарядку, дыхательную гимнастику, принимать контрастный душ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года Сатурн и Юпитер сойдутся рекордно близко со времен Средних веков.