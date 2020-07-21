Магнитные бури накроют Землю в августе 2020: как защититься

Магнитные бури в августе 2020 года, согласно прогнозу специалистов, ожидаются 1, 9, 10, 27 и 28 числа. Так, именно летом Солнце проявляет наибольшую активность.

Как защитить организм от негативного влияния и в какие дни следует быть особенно осторожными, рассказывает OBOZREVATEL.

Прогноз магнитных бурь на август 2020 года

Август начнется с серьезной магнитной бури, которая произойдет 1 числа.

Кроме того, небольшие и средние магнитные всплески возможны 2, 3, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 27, 28 и 29 августа.

Август начнется с серьезной магнитной бури unsplash.com

Как магнитные бури влияют на метеозависимых людей?

У метеозависимых людей в период магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:

головные боли, мигрень;

скачки давления;

упадок сил, усталость;

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;

боль в суставах;

депрессия, нестабильное эмоциональное состояние;

бессонница, нарушение сна.

Чтобы защититься от магнитной бури, стоит соблюдать простые рекомендации врачей unsplash.com

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:

8-часовой здоровый сон;

частые прогулки, но не на открытом солнце;

выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;

контрастный душ;

пить не менее двух литров воды в день;

пить травяной чай;

не пить кофе;

не есть острую и жирную пищу;

делать дыхательную гимнастику;

исключить стрессовые ситуации;

отказаться от курения и алкоголя.

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