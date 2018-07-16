Сегодня, в наше с вами непростое во всех отношениях время, в эпоху мгновенной связи, и тотальных массовых коммуникаций, интернет-площадки вообще, и блогосфера в частности, являются настоящим полигоном для испытания на прочность человеческих умов. Когда информации настоящий переизбыток, многим людям крайне трудно сделать осознанный выбор. Среди всего многообразия тем, и насущных вопросов, нелегко бывает определить, какая информация является наиболее правдивой и актуальной на данный момент. Но поговорить я хочу не об офисном планктоне, обитающем в потоках откровенной желтизны светских сплетен, а о тех "лжелидерах" идей и мнений, которые делают жизнь этого планктона в сети максимально насыщенной и вкусной. А также о том, как, и благодаря чему подобные персонажи становятся авторитетами сетевого общения, усиливая, таким образом, тотальную интернет- зависимость, которая, в последнее время, переросла в настоящую эпидемию, и дать пару практичных советов по её преодолению. Но начну я с того, что все мы, временами, любим почесать языки, в том числе и в сети. Но у одних, любое высказывание проходит просто, как симптом интеллектуального метеоризма, а у других – оно обретает форму выступления перед огромной, многотысячной аудиторией, которая реагирует, если не полным одобрением каждого спича, то уж во всяком случае, ничего не имеет против того, чтоб, как следует обсудить всё изложенное оратором. И сама интернет-аудитория в плане потребления информации, делится в первую очередь, не по возрастному, а скорее, по интеллектуальному признаку. Для тех, кто в первую очередь ориентирован на различную интернет-грязь, характерны следующие особенности:

1. Первое, что бросается в глаза, это то, что многие из "лжелидеров" считают себя настоящими экспертами в каждом обсуждаемом вопросе. А это далеко не всегда так! Многими из тех, кто находится на волне читательского успеха, движет желание "управлять процессом". Проще говоря, обычное тщеславие и желание выделится из толпы. У многих из них язык хорошо подвешен, и говорить о чём угодно, лишь бы ничего конкретного – их стиль. Главное для них – новизна предлагаемого контента. В паблике, заезженные новости быстро обесцениваются.

2. Новость хорошая – это новость горячая, а лучше скандальная, обсуждение которой вызывает настоящий взрыв адреналина у всяких тролей. Народ любит перемывать кости! Особенно, когда перемывать их приходится после крови – новости криминального характера, со смакованием всех подробностей, актуальны вдвойне!

3. Эмоциональная реакция в сети, временами подобна эмоциональной реакции на трибунах стадиона, в решающие минуты захватывающего матча.

4. Отдельная история – отметки одобрения, или так называемые "лайки". Учитывая, что "лайки" уже существующие, порождают новые, не удивительно, что под некоторыми постами и статьями таких отметок сотни и сотни. И главный фактор здесь, на мой взгляд, чисто эмоциональный. Люди таким образом поддаются тому, что я называю "Инстинкт социального единства", который проявляется в машинальной поддержке голосующего большинства.

5. Чтобы раскрутить некоторые темы создаётся искусственный интерес, для этого применяют так называемых "ботов" с помощью которых накручиваются рейтинги просмотров в сети различных тем и новостей.

6. Иррациональное мышление, и любовь к нему так же является существенным фактором. Чем больше фантазии и откровенной чуши проходит в новости, тем охотнее в неё верят, и эмоциональнее реагируют.

7. "Чем ниже уровень знаний, тем крепче убеждения" – гласит народная мудрость. Многие люди и задумываться не хотят над разницей в терминах: "Информация" и "Знания". Ориентированные на первое определение, готовы читать и обсуждать всё подряд, не соблюдая никакой психогигиены. Информационные психовирусы – легко запоминающиеся, "крылатые фразы" и выражения – таким образом скачут, как блохи с одной головы на другую, обеспечивая, как правило, однотипную реакцию. Те же, кто ориентирован на "Знания", любую информацию, во-первых, делят для себя на нужную и ненужную, а во-вторых, прежде, чем воспринимать её всерьёз и как-то реагировать, стараются проверить ещё в нескольких источниках.

8. Канализация агрессии – одна из характерных особенностей сетевого общения. Возникновение полярных мнений, по любой теме, приводит к агрессии в сетевых комментариях. Это даёт возможность многим людям, часто скрываясь за разными "никами", показать уровень собственной культуры, и заодно выплеснуть все свои социально не одобряемые эмоции.

Именно в приведённых выше факторах, на мой взгляд и кроется зависимость миллионов людей от интернета вообще, и соц. сетей в частности. А потому всем тем, кто осознают свою зависимость от всемирной паутины, позволю дать несколько практичных советов по преодолению этой тяги:

1. Повышайте свою самооценку реальными, а не виртуальными успехами и победами – не в компьютерных играх, а в настоящих делах. Поскольку, часто, человек победами в мире виртуальном, маскирует или компенсирует неудачи в своей реальной жизни.

2. Максимально сократите количество своих подписок в группах и сообществах, которых нынче несметное количество в социальных сетях.

3. Отключите все уведомления из соц. сетей на рабочем столе своего компьютера.

4. Старайтесь больше проводить время в общении и спорах с реальными людьми, а не с виртуальными собеседниками.

5. Структурируйте своё время! Создайте себе элементарный распорядок дня, с перечнем пусть и не сложных, но реальных дел, которые обязательно нужно выполнить.

И, наконец, не ищите виноватых по сторонам! Какие бы новости вы ни прочли в сети, помните, что ваша жизнь, в-первую очередь, зависит от вас самих! Ведь если бы вам удалось со всей силы и злости надавать по мягкому месту человеку виновному во всех ваших неудачах и неприятностях, вы, после этого, неделю бы сидеть не смогли!