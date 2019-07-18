Война может закончиться и завтра — герой АТО

Пять лет назад Украина выбрала свой курс на Европу, но пророссийские силы снова подняли головы и грозятся взять реванш.

В парламенте нового созыва ожидается ожесточенная борьба за право нашей страны двигаться вперед, или же вернутся обратно в "объятия" Российской Федерации.

OBOZREVATEL пообщался с известным "киборгом" и кандидатом в народные депутаты в списке партии "Голос" Романом Костенко с позывным "Гром" о том, удастся ли Украине сберечь свой проевропейский вектор, о ситуации на Донбассе и окончании войны с Россией.

– Как вы относитесь к отмене Владимиром Зеленским военного парада на День Независимости?

– Я считаю, что мы должны проводить парады. Вооруженные силы — один из гарантов независимости нашей страны. Благодаря ребятам из ВСУ, которые на Востоке защищают нашу страну от российской агрессии, мы вообще можем праздновать День Независимости. Парад — это не просто бряцание оружием и демонстрация превосходства. На них мы, во-первых, отдаем дань уважения воинам, которые защищают нас на передовой. Во-вторых, показываем украинцам, что у нас есть сильная армия, которая их защищает.

Роман Костенко

В 2002 году сам был участником военного парада и тогда это меня зарядило на долгие годы. Я чувствовал гордость за подразделения, в которых служу и за людей, которые участвовали в параде.

– Еще с начала войны в 2014 году раздавались призывы об отмене парада и то, что сохранившиеся средства стоит отправить на передовую нашим военным.

– Это не такие большие деньги, которые могут чем-то помочь на Донбассе. К счастью, у нас на передовой не так все плохо, чтобы мы критично нуждались в деньгах, сэкономленных на параде. Мы не расходуем последние литры горючего и не отстреливаем последние патроны.

Деньги лучше искать в других местах. Например, вместо того, чтобы отменять парады, лучше начать бороться с коррупцией.

– От новой команды президента звучат идеи о проведении референдума о статусе Донбасса и предоставления русскому языку второго официального в отдельных регионах, якобы это поможет вернуть территории под контроль Украины. Считаете ли вы это правильным?

– Нам нужно добиться полного вывода российских войск с Донбасса, взять территорию под контроль и потом уже говорить с проживающими там людьми, какой статус они хотят получить. Мы будем договариваться не с марионетками Кремля, не с заложниками российской армии, а со свободными жителями Донецка и Луганска.

И на основании этого принимать решение, что мы можем им дать.

Я много общался с людьми на Донбассе: им не нужен этот особый статус, они хотят нормальных условий для жизни. Если мы создадим эти условия у себя в стране, на приграничных территориях, то жителям оккупированных территорий не захочется какой-то широкой автономии.

Но, пока там есть Россия, там не с кем и о чем говорить.

– Также звучали предложения о прямых переговорах президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Если российский президент имеет полное влияние на происходящее на Донбассе, может, и есть смысл, как считаете?

– Любой формат, который может привести к миру, возможен. Но самое главное – без участия "ЛНР" и "ДНР", полных марионеток Кремля, которые самостоятельно ничего не решают.

Объективно, Россия — очень агрессивная страна. Нам нужно быть готовыми к тому, что они будут навязывать нам свою волю, поэтому нам нужно заручиться поддержкой других стран. Лучше, чтобы нас представляли наши партнеры, которые нас поддерживают — Франция, Германия, США, Великобритания и другие. Если они включатся в переговорный процесс, возможностей для реального диалога будет больше.

Роман Костенко

– Да, но Франция и Германия, которые являются странами-участниками нормандского формата, лоббировали вопрос возвращения российской делегации в ПАСЕ. Сейчас у нас абсолютно неоднозначная позиция по отношении к России, и Европу можно понять, раз мы не боремся, то зачем им бороться за нас? Не разрушим ли мы сейчас ту европейскую антироссийскую коалицию, которая нас поддерживала последние 5 лет?

– Это большая проблема, именно поэтому мы идем в парламент, чтобы проевропейский вектор не поменялся. Это проблема 1991 года, потому что наши политические "элиты", которые сформировались в основном из криминалитета, бежали то в одну сторону, то в другую. И поэтому к нам не относятся как к стране, которая способна ставить цель и идти к ней. Сейчас мы точно определились, что идем в Европу, и это правильно.

Россия нас никогда не считала отдельным государством, мы были ее придатком. А с Европой можно работать, для них мы независимое, демократическое государство. Поэтому нам нужно придерживаться выбранного вектора – ЕС и НАТО.

– Партия "Голос" объединила в себе людей, которые идут к конкретной, общей цели, но именно вы, почему решили идти в парламент, какие задачи вы видите для себя, как народного депутата?

– Я 18 лет прослужил в силовых структурах: в ВСУ и СБУ, поэтому я себя вижу в направлении по национальной безопасности.

У нас собрались узкоспециализированные специалисты, поэтому мы будем развивать каждый свою профессиональную сферу. Хочется принести максимальную пользу по какому-то одному направлению — распыляться не стоит. Но если мы эффективно будет справляться со своими задачами, то будем брать дополнительные задания и помогать нашим коллегам.

– Лидеры второй по рейтингу партии на внеочередных выборах в ВР "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук 10 июля встретились с премьером РФ Дмитрием Медведевым в Москве, где, помимо прочего, договаривались о взаимном сотрудничестве. Учитывая, что их политсила имеет шанс занять весомое место в парламенте, не грозит ли нам пророссийский реванш?

– Рейтинги, которые мы видим, удручают. Мы не понимаем, что мотивирует людей голосовать за пророссийские силы. Возможно предыдущая власть делала ошибки, но нам нужно дальше идти в заданном векторе, а не возвращаться назад. Хотел бы посоветовать избирателям смотреть не на бигборды и брошюрки, а разобраться, кто есть кто, из-за чего в нашей стране началась война и кто забрал наши территории.

Роман Костенко

Давайте копнем глубже и вспомним начало-середину 20 века, когда наши повстанческие армии воевали и отдавали жизни за независимость Украины. А теперь люди просто своим голосом хотят лишиться этого и выбрать гнет РФ. Это ведь проще, чем в лесах с оружием погибать.

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Наверное, мы где-то недорабатываем в системе образования, если не доносим людям эти догмы.

Мы явно понимаем — Россия не хочет нашей независимости, потому что если мы будем сильным, экономически развитым европейским государством, то, глядя на нас, россияне поймут, что можно жить по-другому. А им это не надо, им нужно держать народ в железном кулаке.

К сожалению, та аудитория, которая интересуется политическими процессами, гораздо меньше той, которая голосует наобум. Я ездил в Херсонскую область на встречу с избирателями, там есть люди, которые объективно не понимают, чем отличаются списки от мажоритарки.

– Разведение войск в Станице Луганской — это зрада чи перемога?

– Я был там после разведения, разговаривал с местным населением, они все против. По их словам, обстрелов в городе уже давно не было, все было тихо и спокойно. Зачем дали приказ о разводе, они не понимают.

Я не углублялся стратегически, куда отошли наши войска, и какую они имеют возможность быстро выйти на свои передовые позиции, но если такая возможность есть, то это главное. Плюс, наши военные говорят, что необходимая техника, дежурные огневые средства остались на местах, то есть, в случае чего — они готовы.

Не знаю, какой командир может дать приказ уйти, не оставив за собой какой-то резерв или запасные ходы.

Не думаю, что там может что-то страшное произойти, но, тем не менее, мы не должны показывать, что сдаем свои позиции. Мы должны быть сильными, мы заняли позицию — это наша территория. Если бы там велась стрельба, и это угрожало жизни и здоровью местного населения, тогда можно было разговаривать об отводе войск. А так, если там была тишина, то это немного попахивает показухой.

Вообще в Луганском направлении наши позиции с вражескими в некоторых местах находятся в 2 км от друг друга, там огромные серые зоны. А в Донецкой области расстояние между нами в 150-200 м. Вот там действительно стоило бы отвести войска, потому что риск неоправданных жертв сильно возрастает.

Роман Костенко

– Вы были недавно на Донбассе. Расскажите, какая там сейчас обстановка?

– Ситуация там всегда напряженная. Если в луганском направлении из-за большой серой зоны напряжение немного меньше, то в Донецке идут постоянные бои. Например, в Зайцево линия между подразделениями проходит очень близко, там постоянные обстрелы.

Россия продолжает поставлять оружие и боеприпасы, независимо от того, идет тут предвыборный процесс или нет. Возможно, Кремль остановит обстрелы перед выборами после визита Медведчука. Но только, чтобы поднять рейтинг его партии, мол, смотрите, с нами можно и нужно договариваться, и у Медведчука с Бойко это получается сделать.

Но этому не стоит верить.

– Владимир Зеленский заявил, что надеется на окончание войны на Донбассе уже через год. Вы верите в такой прогноз?

– Война может закончиться и завтра, если у Путина будут какие-то основания, договоренности или желание. Именно российский президент — дирижер этой войны. Если окончание войны будет для Путина выгодным, например, если мы пообещаем забыть про Крым, то через день все главари "Л/ДНР" резко умрут "своей" смертью. Не знаю, молния ударит и разойдется именно на нужных людей, и все в это поверят.

Но ведь про Крым мы не забудем, и если мы хотим окончания войны на своих условиях, нам придется приложить к этому больше усилий.

Мне очень сложно что-то прогнозировать, потому что эту войну закончат не военные, а политики.

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