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Мост подвел: крымчанка рассказала о разочаровании

7.1тЧитать новость на украинском

Жители аннексированного Крыма положительно относились к строительству Крымского моста, так как считали, что он улучшит экономическую и социальную ситуацию на полуострове, но их ждало разочарование.

"Положительно люди реагировали, потому что верили, что этот мост улучшит ситуацию с материком: продукты станут дешевле, туристы поедут, в общем - Крым оживет. Причем он жил, потом начал чахнуть с 2014 года", – рассказала в интервью OBOZREVATEL крымский блогер Илона Карачан.

Но, по ее словам, сложилось не так, как того ожидали крымчане.

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"Но вот смотрите, сегодня 22 мая - толп туристов нет, скажу больше, мы были 18 мая в Симеизе (курортный посёлок в Ялтинском регионе Крыма, – Ред.), их там тоже нет. Так вышло, что я была в Симеизе в 2014 и 2018 годах в одно и то же время. Так вот, в 2014 году Симеизская набережная работает, людей нет, но они работают, то есть у них была какая-то надежда на работу. А в 2018 году ты спускаешься на эту чудесную набережную, а там ни открыто ни одно кафе, и это 18 мая", – говорит Илона.

Как отметила крымчанка, туристический бизнес разоряется, а владельцы отелей массово продают недвижимость.

"Они выезжают, стало много продаж, то есть, если раньше какую-нибудь гостиницу или мини-гостиницу около моря купить было не возможно, или надо было платить какие-то заоблачные миллионы долларов, то теперь ты на каждом шагу видишь - "продам" и "сдам в аренду". То есть очень сильно все изменилось - недвижимость просела", - рассказала блогер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму работники на предприятиях доносят друг на друга ради премий, так как на мизерный оклад прожить невозможно.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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