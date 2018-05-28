Люди остались без отдыха: популярный в Украине курорт пострадал от шторма

После шторма, начавшегося утром субботы, 26 мая, базы отдыха возле поселка Кирилловка в Запорожской области затопило, в результате чего людей из самых отдаленных баз пришлось эвакуировать.

Как сообщает ТСН, от цивилизации отрезало отдыхающих на острове Бирючий. Вода размыла также Федотову косу, а дорога, что вела к ней, фактически превратилась в реку.

Местами глубина подтоплений достигала полуметра, поэтому авто, которые буксировали в песке и воде, эвакуировали.

Людей из самых отдаленных баз, расположенных возле заповедника Бирючий остров, пришлось вывозить спасателям или тракторами с помощью местной администрации.

Отмечается, что во время шторма скорость ветра достигала 40 метров в секунду.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали "убитые" пляжи Крыма.