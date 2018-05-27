"Люди не работают!" Собравшийся в президенты Иво Бобул отличился новым заявлением

Украинский певец Иво Бобул, который недавно заявил о своих президентских амбициях, считает, что украинским властям необходимо заняться экономикой страны, чтобы людям было где работать.

Об этом он сказал в эфире "112 Украина", подтвердив заявления о баллотировании в президенты.

"В первую очередь собираю финансы. А народ - конечно поддержит, я это на 100% знаю, даже не сомневаюсь", - уверен Бобул.

Артист успел определится с тем, в чем нуждаются его будущие избиратели.

"Я знаю, что нужно людям. Нужно поднимать экономику. Нужно открыть заводы, дать людям возможность работать. Разучили людей работать - они не работают. Открыли границы, я понимаю, дали безвиз. Все уехали. Война? Все уехали. Где работать? После 30 лет тебя на работу не возьмут. После 40-ка - тем более, даже разговора быть не может. Разве у нас много фабрик и заводов? У нас нет сварщиков, сантехников. Дворников нормальных нет", - сказал артист.

Он добавил, что при Советском Союзе ситуация с работой для простых людей была не такой сложной, как сейчас, хотя, как уточнил певец, он хотел бы жить "не при коммунистах, а правильно".

"Раньше, при коммунистах, я помню, в Черновцах квартиры давали. Люди работали. Всегда было чисто, всегда было убрано. А сейчас что? Идешь, смотришь: возле дома, где я живу, не успели мусор вынести, уже очередь. Бьются за то, чтобы что-то из мусора выбрать. Мне страшно на это смотреть", - заявил Бобул.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иво Бобул сделал громкое признание о беглом экс-президенте Украины Викторе Януковиче.