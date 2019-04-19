"Людей привозят со всей страны!" Под Киевом возник транспортный коллапс

Полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией, которая произошла на въезде в Киева.

Случилось это из-за большого количества людей, прибывающих на дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, сообщает пресс-служба МВД.

MPort

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что людей везут со всей страны.

"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны", — сказал Яровый.

Сергей Яровой mvs.gov.ua

Он добавил, что полицейские работают над решением данной проблемы. Водителей призвали относиться с пониманием.

В МВД отметили, что ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что происходит возле НСК "Олимпийский" в Киеве.

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