"Любовь всей моей жизни": украинские политики разоткровенничались в День Валентина

Соцсети взорвались огромный количеством признаний в любви в День святого Валентина. Украинские политики подхватили эстафету и откровенно рассказали о своих чувствах.

В частности, экс-президент Украины Петр Порошенко, как всегда, трогательно поздравил бывшую первую леди страны Марину с этим праздником.

"Ловлю каждое твое слово, каждый твой взгляд. Не устаю признаваться тебе в любви. Марина, ты - любовь всей моей жизни", – написал он на своей странице в Facebook.

День святого Валентина в Украине Иллюстрация

А экс-нардеп Борислав Береза рассказал красивую легенду о "той "единственной половинке", которая был описана у Платона в "Пире".

"Я нашел свою половинку 27 лет назад. Нашел свое счастье. Нет, не подумайте что мы никогда не ссоримся. Бывает. Но это такая большая редкость, что она не влияет на все остальное. Она любит меня таким, какой я есть, а я люблю ее со всеми ее плюсами и минусами. Именно поэтому я встречаю 27 День святого Валентина с Наталией Березой. В общем, с праздником тебя, любимая!" – написал он.

Смотрите подборку с поздравлениями политиков:

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские спасатели трогательно поздравили украинцев с Днем святого Валентина, опубликовав необычное видео.

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