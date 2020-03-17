Ляшко рассказал, как долго продлится карантин в Украине

Карантин из-за коронавируса в Украине продлится с учетом эпидемиологической ситуации в странах Европы и нашего государства.

Об этом на брифинге Минздрава Украины во вторник, 17 марта, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Продлится карантин с учетом эпидемиологической ситуации в странах Евросоюза, наших стран-соседей и нашего государства. Потому что сейчас все меры, мы принимаем, мы делаем с превентивной целью. Также мы не исключаем возможности, которые могут быть приняты чрезвычайные меры в случае массового распространения болезни. Поэтому о возможности продления карантина мы будем говорить уже ближе к окончанию его срока", – пояснил он.

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