Ляшко рассказал, грозит ли Украине жесткий карантин

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что стране якобы нецелесообразно снова вводить жесткие карантинные ограничения.

В интервью "Украинскому радио", Ляшко отметил, что после марта-апреля, когда карантин был жестким, правительство подготовило систему здравоохранения и пришел к выводу, что сильные ограничения – негативно влияют на экономику.

"Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введенные жесткие карантинные ограничения. И в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни. За это время мы подготовили систему здравоохранения и четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику", – сказал Ляшко.

По его словам, сейчас в Министерстве здравоохранения ищут "золотую середину" между экономическими и эпидемическим ограничениями для того, чтобы "и страна работала, и система здравоохранения справлялась".

Напомним, ранее в комментарии OBOZREVATEL, Ляшко заявил, что для введения полного карантина в стране не стоит привязываться к какой-то дате. По его словам, на локдаун можно пойти как раньше, так и позже. "Здесь не я должен предполагать, это вопрос ко всем. Никто никого не будет закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм", – отметил Ляшко.

Напомним, OBOZREVATEL выяснил, правда ли то, что школы по всей Украине могут перейти на тотальный карантин уже в октябре и связано это с местными выборами.