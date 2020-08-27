Ляшко назвал украинские города с наибольшим риском роста заболеваемости COVID-19

Ляшко назвал города в Украине, где может может вырасти заболеваемость COVID-19. Коллаж

Показатели динамики заболеваемости коронавирусом в Украине указывают на высокий риск вспышек в Запорожье, Черкассах и Чернигове.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам система Минздрава по отслеживанию статистики заболеваемости COVID-19 более или менее отражает действительность.

"Плюс мы параллельно отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как", – сообщил санврач.

По его словам, министерство может предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка.

"Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев", – рассказал Ляшко.

Он подчеркнул, что министерство поддерживает контакт с главами обладминистраций относительно эпидемической ситуации, однако предстоящие местные выборы создают “вопросы” в коммуникациях с органами местного самоуправления.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность возвращения к жесткому карантину, который был весной, существует.

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