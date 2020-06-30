Посевной календарь садовода и огородника поможет распланировать работы на Земле. Pixabay

Посевной календарь садовода и огородника на июль 2020 года учитывает фазы Луны и поможет распланировать работы на земле.

Так, известно, что новолуние и полнолуние подавляют рост растений, тогда как растущая Луна способствует развитию наземных частей растений, а убывающая – росту корневищ и клубней. Подробнее о благоприятных днях для тех или иных работ в саду и огороде читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Благоприятные дни в июле 2020 для работы в саду и огороде

Благоприятных дней для дел в саду и огороде в июле 2020 года – девять, это 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 25 июля.

Эти даты являются периодом роста Луны и ее последней четверти, когда можно заниматься мульчированием почвы, поливом, второй посадкой зелени, огурцов, томатов, перца, фасоли, баклажанов, капусты, кабачков.

Посевной календарь учитывает фазы Луны Иллюстративное фото / Pixabay

Неблагоприятные дни для работы на земле

Неблагоприятными в июле 2020 года днями являются 2, 5, 14, 17-20, 22-24, 27-29 и 31 числа. В это время лучше не сажать и не пересаживать растения. Зато можно заняться сбором раннего картофеля, ягод, фруктов, корнеплодов, лекарственных растений.

Также можно уничтожать вредителей, заняться стрижкой деревьев и кустарников, подпиткой цветов, окуриванием растений, мульчированием. Трава, скошенная 4, 5, 6, 7 июля, будет расти медленнее.

Все остальные дни в июле 2020 года нейтральны и не противопоказаны для ежедневной работы в саду и огороде.

Сбор трав

Лучше всего целебные травы собирать 1, 5-8, 9, 13, 14, 22-24 и 27-31 июля.

Лунный посевной календарь на июль 2020: когда не стоит работать в саду и огороде zelenasadyba.com.ua

Лунный посевной календарь на июль 2020: когда не стоит работать в саду и огороде zelenasadyba.com.ua

Лунный посевной календарь на июль 2020: когда не стоит работать в саду и огороде zelenasadyba.com.ua

Лунный посевной календарь на июль 2020: когда не стоит работать в саду и огороде zelenasadyba.com.ua

Лунный посевной календарь на июль 2020: когда не стоит работать в саду и огороде zelenasadyba.com.ua

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