Лунный календарь на сентябрь 2020: когда самые опасные дни

Лунный календарь на сентябрь 2020 года поможет сориентироваться, какие дни благоприятны или неблагоприятны для любых дел и начинаний, а также когда будет полнолуние, новолуние, растущая и убывающая луна.

Так, в частности, 2 сентября наступит так называемая Кукурузная луна – полнолуние, которое

индейцы прозвали так из-за поры сбора урожая кукурузы. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует лунный календарь на первый месяц осени.

Лунный календарь на сентябрь 2020: благоприятные дни

Так, самые благоприятные дни для бизнеса и личной жизни ожидаются 1, 21,22 и 28 сентября. Хорошими будут также дни 8, 16, 23, 30 сентября.

Лунный календарь на сентябрь 2020: неблагоприятные дни

Крайне неблагоприятные дни для любых дел, начинаний, знакомств и т.д. будут 11 и 13 сентября. Сложными астрологи называют также 3, 4 и 5 сентября.

Все остальные дни месяца являются нейтральными для социальных взаимодействий.

Лунный календарь на сентябрь 2020 года Фото: vedmochka.net

Фазы Луны в сентябре 2020 года

Полнолуние – 2 сентября (Кукурузная луна).

Новолуние – 17 сентября.

Растущая Луна – 1 сентября и 18-30 сентября.

Убывающая Луна – 3-16 сентября.

Четвертая четверть – 10 сентября.

Вторая четверть – 24 сентября.

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