Лунный календарь на 12 января: самое важное сделайте утром

Согласно лунному календарю на январь 2020 года, воскресенье, 12 января, будет энергетически сильным днем.

Луна будет находиться в зодиакальном знаке Льва, что благоприятно для активной деятельности. В то же время следует контролировать эмоции, сообщает OBOZREVATEL.

На 12 января выпадает 18 и 19 лунный день. До 11 часов дня по киевскому времени можно смело решать все вопросы. Личное общение, встречи и обсуждения принесут хороший результат.

Лунный календарь на 12 января

Лунный календарь советует заняться активным отдыхом, сходить в парк развлечений. Можно рискнуть финансами, но лишь небольшой суммой – есть риск потери денег. Не рекомендуется подписывать контракты купли-продажи и аренды недвижимости и другие важные документы.

После 11 часов начнется новый лунный день, который будет не очень благоприятным. Возможны непредвиденные ситуации, которые придется "разруливать" в срочном порядке. Смена настроений не будет способствовать принятию важных решений.

В то же время 12 января луна будет убывающей, поэтому в этот день благоприятны действия по очищению своего организма и жизненного пространства. Можно начать бросать курить или избавляться от других зависимостей. Это хороший день для романтических отношений, обучения, тренингов и развития.

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