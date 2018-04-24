Лучшие молодые архитекторы Украины отправились в архитектурный тур в Дубай

24 апреля стартовал архитектурный тур победителей всеукраинского образовательного проекта "Архитектор 2018" в Объединенные Арабские Эмираты.

Конкурс был инициирован благотворительным Фондом Бориса Колесникова для студентов архитектурно-строительных специальностей Украины с целью поддержать талантливую молодежь, познакомить ее с образцами мировой архитектуры.

В течение трех месяцев 1 200 студентов из 25 вузов соревновались за право войти в тридцатку победителей проекта и отправиться в Дубай. Это удалось сделать авторам самых перспективных проектов, которых определило компетентное жюри.

К тридцатке счастливчиков присоединились и пять победителей совместной акции Фонда и радиостанции Хит FM "Хитовый архитектор", которые благодаря высоким баллам в зачетках смогли обеспечить себе место в поездке.

В Дубае юных архитекторов ожидает насыщенная программа. В течение трех дней они вместе с профессиональными архитекторами, членами международной сети Guiding Architects Домиником Вандерсом и Ричардом Вагнером увидят современные архитектурные разработки города, узнают о его архитектурных особенностях, социальных, политических и культурных традициях.

Также украинские студенты посетят презентационный центр государственной компании Nakheel – крупнейшего мирового застройщика, к проектам которого относятся The Palm Islands и The World.

Ребята ознакомятся с новейшими постройками в районах Palm Jumeirah, Business Bay, O-14 Tower, Downtown Dubai, Emaar Properties, Design District, The Tower, Dubai Creek Harbour & Calatrava’s, Международного финансового центра и других.

Вместе с молодыми и талантливыми украинскими студентами Дубай посетит и Президент благотворительного Фонда – Борис Колесников.

Опыт, полученный на мастер-классах и лекциях ведущих специалистов в Эмиратах, юные архитекторы в будущем применят в родной Украине.