Локдаун в Украине будет 100%, – секретарь СНБО

Локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 будет введен в любом случае.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Сейчас власть оговаривает дату его введения.

По словам главы СНБО, избежать локдауна Украине не удастся.

"Единственный вопрос времени – то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет – это сто процентов", – уточнил Данилов.

Новость обновляется...