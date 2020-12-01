Локдаун в Украине будет 100%, – секретарь СНБО
Введение жестких карантинных ограничений в начале эпидемии дало положительные результаты
В стране смогли подготовиться к сложным процессам противодействия коронавирусу
Точная дата начала локдауна будет зависеть от информации для анализа, полученной в ближайшие дни
Локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 будет введен в любом случае.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Сейчас власть оговаривает дату его введения.
По словам главы СНБО, избежать локдауна Украине не удастся.
"Единственный вопрос времени – то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет – это сто процентов", – уточнил Данилов.
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